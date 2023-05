03.05.2023 h 15:06 commenti

L'export dei tessuti e dei filati nel 2022 è cresciuto del 20%, bene anche l'abbigliamento

A dirlo il rapporto Irpet che ha anche evidenziato come l'expo toscano abbia registrato un incremento del 16,9%. Tuttavia a fine anno le performance sono state meno brillanti

Nel 2022 le esportazioni dell'abbigliamento a prezzi correnti sono cresciute del 13%, quelle dei filati e dei tessuti del 20% e della maglieria del 9%. A dirlo la nota congiunturale dell'Irpet che ha anche analizzato l'expo in termini di prezzi costanti, dove le performance sono state minori:rispettivamente del 9% del 7% e del 5%. In generale in Toscana le esportazioni sono state incrementate dell'8,4% se si considerano i prezzi costanti e del 16,9% se rapportate a quelli correnti.

Cresce anche l'occupazione che per il tessile abbigliamento ha registrato un 3,3%.In generale si registra unincremento rispetto all'anno pre covid caratterizzato dal lavoro stabile (tempo indeterminato e apprendistato) di 70 mila in più su un totale di 79mila.

Nonostante le incertezze scaturite dall’invasione russa dell’Ucraina, dalla dinamica dei prezzi, specialmente dei beni energetici, e dal cambio della politica monetaria da parte delle principali banche centrali, 2022 è stato un anno relativamente positivo per il sistema produttivo regionale. Anche sul fronte del mercato del lavoro con il superamento del numero di dipendenti rispetto ai livelli del 2019, già avvenuto nel 2021.Negli ultimi tre mesi, però, si accentua il rallentamento congiunturale già osservato nei due trimestri precedenti.

Per quanto riguarda la produzione Industriale dopo i risultati molto migliori rispetto alla media nazionale, la Toscana si è allineata alle altre principali regioni negli ultimi tre mesi del 2022 perdendo, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 1,6 punti percentuali. Variazione tuttavia migliore di quella complessiva dell’Italia (-2,0%)