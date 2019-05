20.05.2019 h 17:46 commenti

L'ex Valore passa di mano: il complesso non finito di via Filzi acquistato all'asta da una ditta cinese

Il prezzo sfiora i tre milioni di euro più Iva. Si tratta di una Srl che si occupa di edilizia, di compravendita e gestione immobiliare. Socio unico è un'azienda con sede a Wenzhou

Finisce in mano cinese il grande cantiere abbandonato dell'ex Valore in via Filzi. Le due palazzine destinate a residenze e negozi, rimaste incomplete dopo il fallimento della società proprietaria, la Valore, sono state acquistate all'asta dalla Lijin srl, società di costruzione con sede a Prato che con un capitale sociale di 10mila euro ha come socio unico un'altra azienda cinese, la Wenzhou Lijin trading Ltd che ha sede proprio a Whenzhou in Cina. Il rappresentante dell'impresa è Hu Shaosuo che risiede nella provincia di Bologna.

I due scheletri di cemento sono stati acquistati all'asta per quasi tre milioni di euro più Iva (2.950.000 euro). Una cifra importante ma ben più bassa degli 8 milioni di partenza del primo incanto, risalente ormai a molti anni fa. L'acquirente dovrà riprendere in mano il cantiere e far ripartire i lavori per realizzare ventisette appartamenti, trentadue box e nove fondi commerciali.

Per il decoro del quartiere è sicuramente una notizia positiva, non solo per l'impatto visivo che i due giganteschi scheletri abbandonati offrono al profilo urbanistico della zona. L'area infatti, è stata più volte al centro di casi di cronaca e di conseguenza di proteste da parte dei residenti per gli sbandati e profughi che si rifugiavano all'interno e per il giro di spaccio di droga che si era creato nella zona (LEGGI) Proteste quotidiane che hanno indotto il prefetto a intervenire per costringere i curatori fallimentari a "blindare" il cantiere in modo da impedirne l'accesso (LEGGI).



Con la ripresa dei lavori, tutto dovrebbe tornare alla normalità ma il condizionale è d'obbligo.

Niente da fare almeno per il momento per le altre due proprietà della Valore finite all'asta, la ex cementizia a La Macine e il palazzo di otto piani situato tra via Marini e via Erbosa a pochissimi passi dal cantiere venduto ai cinesi. Si tratta di 28 appartamenti e 40 box terminati e nella maggior parte dei casi occupati da inquilini. Per entrambi si passa all'offerta libera e nel caso di più offerte, con rilanci. La prossima scadenza è a luglio.

E.B.