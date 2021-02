26.02.2021 h 14:39 commenti

L'ex Superlativa riparte, SiCobas firma l'accordo sindacale ma Cgil, Cisl e Uil lo bocciano

Ats, società costituita da due ex dipendenti, ha preso in affitto per due anni il ramo d'azienda dove lavorano 65 persone che salvano il posto. SiCobas: "Prima di fare nuove assunzioni obbligo di passare a tempo pieno i 60 dipendenti partime". I sindacati confederali: "Cosi si perpetuano le stesse condizioni di prima"

Al.Ag.

Ats si è aggiudicata l’affitto del ramo d’azienda della Superlativa, che lo scorso dicembre ha dichiarato il fallimento. La nuova società è gestita da due ex dipendenti che, nei prossimi due anni proveranno a far ripartire la tintoria. Come previsto la curatela ha sottoposto la proposta ai sindacati (il parere non è vincolante), SiCobas che ha condotto lunghe battaglie per la regolarizzazione dei contratti e contro lo sfruttamento all’interno dell’azienda, ha espresso parere positivo, mentre il verbale di esame congiunto della Cgil, della Cisl e della Uil è stato negativo. Quindi i 65 dipendenti, di cui 5 a tempo pieno, torneranno a lavorare da lunedì 1 marzo.“Abbiamo raggiunto un accordo – spiegaReferente SiCobas per Prato – per cui i lavoratori passano alla nuova proprietà con gli stessi contratti in essere alla Superlativa, ma abbiamo aggiunto anche che i 60 partime, prima di assumere nuovi lavoratori, dovranno essere trasformati in tempo pieno. Accordo che vale anche per quanto riguarda i picchi stagionali, quindi prima di ricorrere al lavoro interinale bisogna utilizzare le forze interne”.Assolutamente contraria alle proposte fatte dalla curatela Cgil, Cisl e Uil. La prima criticità riguarda l’esperienza della nuova proprietà, il progetto era già stato presentato poco prima che venisse dichiarato il fallimento ma non era stato discusso perchè è stato dichiarato prima il fallimento, la seconda la solidità economica. Prima di partire l’aziendadeve anticipare circa 1 milione di euro per il riavvio dei macchinari, l’affitto anticipato del ramo d'azienda per 24 mesi e per tre mesi del capannone, oltre a 70mila euro d'acqua.“Con queste condizioni – spiegasegretario Filctem-Cgil, l’impresa non è bancabile, ci hanno spiegato che tutto sarà finanziato dai futuri clienti in rapporto alle future commesse. In questo meccanismo sono anche a rischio gli stipendi dei lavoratori per i quali ci è stato chiesto di firmare un accordo collettivo per cui il credito pregresso non può essere richiesto alla nuova proprietà. Credo, quindi, che il progetto imprenditoriale sia molto precario per garantire la tutela dei lavoratori e la legalità, inoltre tende a perpetuare la vecchia situazione dove ci sono sottoinquadramenti. E’ molto difficile che una tintoria, proprio per la sua organizzazione, possa avere in organico quasi esclusivamente lavoratori a 4 ore”.