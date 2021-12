15.12.2021 h 09:57 commenti

L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a Prato per presentare il suo libro 'Il fuorilegge'

Appuntamento il 19 dicembre alla Casa del Popolo di Cafaggio. Iniziativa organizzata dall'associazione Prato 2040. Lucano è tra i protagonisti del dibattito sull'accoglienza dei migranti dopo la pesante condanna inflittagli dal tribunale di Locri

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione dal tribunale di Locri per associazione per delinquere finalizzata a peculato, truffa aggravata, falso e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta sulle modalità di accoglienza instaurata e portata avanti nella cittadina calabrese, farà tappa a Prato, alla Casa del Popolo di Cafaggio, domenica 19 dicembre per presentare il suo libro intitolato “Il fuorilegge”.

L'appuntamento, organizzato dall'associazione Prato2040 e condotto da Diego Blasi, è alle 11.30.

“È per noi una grandissima emozione ospitare a Prato Mimmo Lucano – il commento dell'associazione – quello che ha fatto a Riace resterà per sempre qualcosa di straordinario. Mimmo sta vivendo un momento complicato, ma dalla sua parte ci sono ancora milioni di persone che difendono un sistema di accoglienza che ha saputo riqualificare un territorio, generare posti lavoro e contrastare lo strapotere della criminalità organizzata».

Mimmo Lucano, dopo la condanna, è stato travolto dalla solidarietà di politici, cittadini, scrittori, artisti che hanno esaltato l'accoglienza del 'modello Riace'.

“L’iniziativa di domenica – continua la nota – vuole esser la prima tappa di un percorso capace di mettere in relazione associazioni, movimenti e cittadini, con l’obiettivo di costruire una rete di solidarietà concreta a sostegno di chi ha più bisogno. Prato ha energie e risorse per farlo”.

Sono previsti gli interventi di Enzo Brogi e di Sandro Veronesi. Per partecipare all'iniziativa occorre essere in possesso di green pass rafforzato.



