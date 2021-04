26.04.2021 h 15:34 commenti

L'ex scuola materna di viale Borgovalsugana diventata rifugio per sbandati

Intervento di polizia municipale, Alia ed Epp dopo le segnalazioni dei residenti su movimenti sospetti intorno alla struttura. Trovata la recinzione tagliata, una porta aperta e all'interno giacigli e masserizie

L'ex scuola materna Maurizia Tradii in via Borgovalsugana negli ultimi tempi era diventata un rifugio per sbandati e malintenzionati. Sabato mattina, 24 aprile, dopo una serie di segnalazioni da parte dei residenti, la polizia municipale, Alia ed Epp sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'edificio, di proprietà di Epp e non è più utilizzato da tempo per l'attività scolastica poiché l'amministrazione ha costruito una nuova struttura in viale Montegrappa proprio dietro il complesso Pier Cironi di cui fa parte la materna.

La ex scuola era stata oggetto di recenti segnalazioni da parte dei residenti nelle case vicine che riferivano movimenti di persone che andavano e venivano. In effetti la rete di recinzione è stata trovata tagliata ed una porta della struttura aperta: all'interno erano presenti un paio di giacigli ed effetti personali, indumenti, valigie e pentolame che provavano l'effettiva frequentazione abusiva dell'immobile.

Immediatamente è intervenuto il servizio rimozione ingombranti di Alia che ha proceduto alla ripulitura dell'interno della struttura, mentre la polizia municipale ha perlustrato l'intero edificio con l'Unità cinofila e personale dell'Epp ha provveduto alla chiusura stabile dell'edificio per evitare nuove incursioni. Epp procederà inoltre a ripristinare la recinzione ma anche a ripulire l'area a verde esterna della ex scuola.