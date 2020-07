29.07.2020 h 14:57 commenti

L'ex rifugio per sbandati diventa un condominio per alloggi di edilizia residenziale pubblica

Lo stabile di via Compagnetto da Prato trasformato in sette appartamenti. Il primo esempio in Toscana di questo tipo. Il finanziamento è regionale ed è stato realizzato in soli sei mesi

Al posto di una produzione artigianale da anni abbandonata e diventata rifugio di sbandati ( leggi ), un’impresa privata ha realizzato sette appartamenti destinati all’edilizia residenziale pubblica. In sei mesi l’edificio di via Compagnetto da Prato è stato trasformato in due unità immobiliari una con sei appartamenti e l’altra con ingresso singolo su due piani. Un lavoro completamente finanziato dalla Regione con poco meno di un milione e trecentomila euro, assegnato con un bando regionale innovativo il cui modello è stato pensato da Epp. “Un bando - ha spiegatoassessore ai lavori pubblici - che prevede la riconversione di vecchi edifici in nuovi, dando la possibilità alle imprese locali di lavorare con la formula chiavi in mano. In questo caso ha anche una valenza sociale visto che siamo intervenuti su una situazione di forte degrado, valuteremo con attenzione di criteri per l’assegnazione degli alloggi visto che ci troviamo in una zona densamente abitata.”Intercettare fondi regionali, nazionali, ma anche europei sarà una delle priorità di Epp. “Speriamo che la Regione possa mettere a disposizione altre risorse – ha spiegato il presidente– ma noi non ci fermiamo, siamo pronti a bussare alle porte dell’Unione Europea presentando progetti nostri. Stiamo pensando ad un fondo specifico per la progettazione finanziato dai Comuni.”L'intervento di recupero è apprezzato anche dal consigliere regionale Pd"Sono soddisfatto di questo importante risultato raggiunto. Quattro anni fa parlai per la prima volta con l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli della possibilità di finanziare un bando per l’acquisto di alloggi già pronti da destinare a edilizia pubblica residenziale. Quella di Prato fu l’unica provincia a riuscire ad intercettare questi fondi già dalla prima tranche del bando regionale da oltre 5 milioni di euro.Anche l’acquisizione dell’edificio di via Compagnetto da Prato dimostra che questa è una formula che, almeno per il nostro territorio, funziona molto bene".