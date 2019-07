05.07.2019 h 08:47 commenti

L'ex quartier generale del Gruppo Grassi venduto all'asta per un milione 300mila euro

Il complesso direzionale e produttivo di Baciacavallo passa alla Fg Costruzioni srl, unica società ad aver presentato un'offerta di acquisto. Già formalizzato il passaggio davanti al notaio. L'ex colosso dell'edilizia è stato dichiarato fallito lo scorso anno dopo un lunghissimo concordato preventivo. Tra i creditori privilegiati ci sono gli ex dipendenti

nadia tarantino

L’ex quartier generale del Gruppo Grassi è passato alla Fg Costruzioni srl per un milione e 300mila euro. Il complesso produttivo e direzionale di via Nincheri, nella zona di Baciacavallo, si prepara dunque a cambiare insegna: sparisce il nome del vecchio gigante dell’edilizia dichiarato fallito dal tribunale di Prato la scorsa estate dopo un concordato preventivo durato sette anni, arriva quello della Fg Costruzioni, società recentemente costituita e l’unica a partecipare all’asta del 2 luglio. Iscritta alla Camera di Commercio di Prato, aperta da soci con esperienza imprenditoriale nel campo delle costruzioni edili stradali, la società ha presentato un’offerta pari alla base d’asta stabilita dal delegato alla vendita e curatore fallimentare, il commercialista Leonardo Castoldi.Il passaggio di proprietà è stato già concluso davanti al notaio Bruno Morgigni. Con la vendita delle due palazzine, del piazzale con viabilità e spazi verdi, dell’impianto per la produzione di calcestruzzo e dei mobili e delle macchine da ufficio, sono arrivati soldi per i creditori.I primi a passare all’incasso sono i creditori privilegiati; tra loro gli ex lavoratori del Gruppo Grassi che complessivamente devono riscuotere 650mila euro di stipendi, praticamente la metà di quanto è appena entrato nelle casse del fallimento. Una cifra che speravano di incassare, almeno in parte, quando la famiglia Grassi, per resistere alle prime scosse della crisi, mise sul mercato una parte del patrimonio personale e, successivamente, quando il tribunale concesse il concordato preventivo. Rimasti a mani vuote, gli ex dipendenti un paio di anni fa hanno formato un comitato e attraverso quello hanno cominciato a far sentire la loro voce di protesta e delusione per i tempi lunghissimi di un concordato preventivo privo di riflessi economici sulle loro tasche. Proteste e lamentele a cui, a maggio del 2018 ha risposto la procura con la richiesta di fallimento del Gruppo Grassi. Fallimento dichiarato dal tribunale poche settimane dopo anche in seguito alle difficoltà espresse dal liquidatore giudiziale del rispetto degli accordi da parte dell’azienda. Difficoltà, per meglio spiegare, legate ai pagamenti ai creditori.Non è chiaro cosa ne sarà dell’ex quartier generale del Gruppo Grassi, ormai in stato di completo abbandono. Non è escluso che l’impianto di calcestruzzo, fuori uso dal 2013, torni a funzionare; questo significherebbe una ripresa dell’attività che è stata la fortuna della famiglia Grassi, per tanti anni a capo di un colosso che ha dato lavoro a decine e decine di operai aggiudicandosi commesse su commesse. Tutto demolito dalla crisi.