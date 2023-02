03.02.2023 h 14:47 commenti

L'ex presidente del Consiglio comunale dopo l'assoluzione: "Rifarei tutto perché ho salvato 400 lavoratori"

Maurizio Bettazzi è un fiume in piena dopo la sentenza che lo assolto dalle accuse di abuso d'ufficio e concussione. "In questi dieci anni di sofferenza non mi sono mai arreso. Ho sempre saputo che sarebbe finita così. Il ritorno alla politica attiva? Non lo escludo"

da sinistra: Gianni Cenni, Alessandro Burzo, Maurizio Bettazzi

“La mia assoluzione è stata scritta diverse volte in questi anni, scritta negli atti da diversi giudici che si sono trovati a gestire, per un aspetto o per un altro, la mia vicenda. Eppure ho dovuto aspettare dieci anni per sentir pronunciare la frase 'assolto perché il fatto non sussiste'. Dieci anni di sofferenza mia e dei miei figli, dieci anni durante i quali non ho mai pensato di arrendermi, dieci anni lunghissimi, un pezzo di vita. Devo dire grazie alla famiglia, ai miei avvocati, a chi non mi ha messo in dubbio, a chi mi è rimasto vicino. Se lo rifarei? Sì, c'era in ballo lo stipendio di 400 persone, 400 famiglie”. E' un fiume in piena l'ex presidente del Consiglio comunale di Prato, Maurizio Bettazzi, aolto dalle accuse di abuso di ufficio e concussione mosse nei suoi confronti dalla procura di Prato nel 2013. Una notizia che fece molto scalpore perché Bettazzi, all'epoca, era tra le figure del centrodestra più in vista (“tra gli artefici della storica vittoria delle comunali del 2009”, le sue parole), con incarichi di primo piano anche in Regione e nell'Anci Toscana. L'inchiesta dei sostituti Sangermano e Gestri, che coinvolse anche Sandro Gensini, ex direttore generale di Asm (azienda dei rifiuti, poi conferita in Alia, controllata dal Comune di Prato), Stefano Solenni, ex direttore generale del Credito cooperativo area pratese, e il commercialista Gianni Raponi (collega di Bettazzi), puntò la lente di ingrandimento su una consulenza affidata dall'azienda all'allora presidente del Consiglio comunale nella sua qualità di mediatore finanziario. Scopo della consulenza, trovare una banca disposta ad aprire canali di finanziamento ad Asm alle prese con una pesante crisi di liquidità che metteva a rischio il pagamento degli stipendi ai 400 dipendenti. “Si parlò di un lavoro in realtà mai fatto – dice ora Bettazzi – e se ne parlò nonostante la puntuale ricostruzione documentale della mia consulenza, consistita in trentotto incontri, tra il 22 febbraio e l'11 luglio, con istituti di credito in mezza Toscana. Incontri di lavoro, il mio lavoro”. Il canale di finanziamento fu trovato presso il Credito cooperativo area pratese e fu la soluzione ai problemi di Asm.

“Se Asm è confluita in Alia a pari condizioni delle altre società e se ora rappresenterà un pezzo della nuova Multiutility – dice Bettazzi senza giri di parole – è grazie a me. Eppure io ho passato dieci anni di guai giudiziari ma, pur sapendo quanto sono stati duri, rifarei quello che ho fatto. In questi anni tanti dipendenti di Asm hanno continuato a ringraziarmi perché sapevano quale rischio correvano in quel periodo: non riscuotere lo stipendio. Non c'erano soldi e non c'erano banche disposte a finanziare ulteriormente l'azienda”.

Un'assoluzione piena a cui la difesa di Bettazzi – avvocati Ugo Fanti, Gianni Cenni e Alessandro Burzo – ha sempre creduto. Sempre. “Aspettiamo di leggere le motivazioni – il commento – poi annoderemo tutti i fili e faremo una valutazione complessiva sul da farsi, compresa la rivalsa civilistica perché, ricordiamoci, che il nostro assistito non è mai stato pagato per il lavoro fatto”.

Bettazzi, dopo l'avviso di garanzia, annunciò le dimissioni in Consiglio comunale e le ufficializzò nel giro di pochi giorni: “Lo feci perché sono sempre stato un uomo delle istituzioni e non potevo assolutamente permettere che la Giunta, il Consiglio, il Comune corressero il rischio di diventare oggetto di ricatto. Mi dimisi contro la volontà del sindaco Cenni e contro la volontà dei miei avvocati”.

Bettazzi riaccenderà la luce della politica attiva? “Non lo escludo – risponde – a Prato o in Versilia dove sono residente. Vediamo, non lo so, può darsi. Non nascondo che la politica mi manca”.



