L'ex piscina di via Arcangeli diventa rifugio di sbandati e spacciatori. Il Comune blinda gli ingressi

Stamani sopralluogo della polizia municipale e dei tecnici. All'interno trovata cocaina per un valore di 15mila euro. L’intervento è frutto dei numerosi esposti presentati dai residenti degli edifici che circondano la fatiscente struttura

È in corso la “blindatura” dell’ex piscina di via Arcangeli, da tempo diventata casa di sbandati e senzatetto oltre che nascondiglio per spacciatori. Questa mattina, 29 marzo, la polizia municipale e i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo all’immobile per verificare la presenza di persone all’interno ed eventualmente procedere allo sgombero per poi sigillare gli accessi. Al momento dell’ispezione non era presente nessuno ma sono stati trovati numerosi giacigli che testimoniano cosa sia diventata l’ex piscina da quando, qualche anno fa, è stata chiusa. L’intervento di oggi è frutto dei numerosi esposti presentati dai residenti degli edifici che circondano la fatiscente struttura.

Grazie ad un accurato controllo dell'area anche con l'ausilio dei cani antidroga dell'unità cinofila del Comando, gli agenti hanno trovato sostanza stupefacente, della fattispecie cocaina, per un valore stimato di circa 15mila euro, con materiale da taglio e confezionamento. Gli agenti intervenuti hanno proceduto al sequestro della sostanza e sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Prato.

Di proprietà comunale, l’ex piscina è nell’elenco dei beni da vendere ma è presto per capire quando. Nell’attesa viene resa completamente inaccessibile. Una delle porte che si affaccia sul giardino è stata murata e questo suggerisce che il problema delle occupazioni abusive non è nuovo. Ora vengono bloccate anche finestre e porte laterali.



