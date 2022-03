Una volta sul posto, gli agenti di piazza dei Macelli hanno verificato che i lucchetti e i rinforzi installati nell'ultimo blitz, un anno fa, sono stati forzati.All'interno non è stato trovato nessuno ma l'ulteriore conferma del ritorno degli sbandati è arrivata dalla perlustrazione interna. In una stanza al secondo piano infatti, sono stati trovati due giacigli composti da materassi e coperte e circondati da sporco.

Tutta la struttura è in condizioni igieniche terribili. La vasca dove hanno nuotato generazioni di pratesi, è, ovviamente senza acqua, ma colma di rifiuti e mobilia.

Stavolta non è stata trovata droga. L'unità cinofila della Municipale, ha fiutato ogni angolo dell'edificio ma senza alcuna scoperta. A dare una mano al pensionando Devil c'erano anche i nuovi cuccioli che a breve lo sostituiranno completamente.L'immobile sarà inserito nel nuovo piano delle alienazioni del Comune. Dunque sarà messo in vendita con una procedura pubblica. Il cambio di destinazione urbanistica, da servizi sportivi a residenze, dovrebbe rendere l'operazione appetibile per i privati che conoscono e investono nel mercato immobiliare. L'edificio infatti, è dotato anche di un piazzale ed è a pochi passi dal centro appena fuori dalla cerchia muraria.