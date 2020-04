03.04.2020 h 11:27 commenti

L'ex parcheggio interrato trasformato in dormitorio e discarica: rischi per la salute

Intervento dei carabinieri nel piano interrato sotto il complesso delle poste centrali e della vecchia Coop, tra viale Vittorio Veneto, via Arcivescovo Martini e piazza San Marco. Posti letto di sbandati e senzatetto in mezzo a degrado, rifiuti e escrementi

Il piano interrato del complesso che va dalle poste centrali alla vecchia Coop, a due passi da piazza San Marco, trasformato in un rifugio da sbandati e senzatetto che si sono letteralmente impadroniti di quasi tutto lo spazio. Un luogo che tutto è tranne quello che dovrebbe essere, e cioè l'accesso alle numerose autorimesse che appartengono agli uffici e agli appartamenti della zona. Una situazione che si trascina da molto tempo e che ieri, giovedì 2 aprile, è finita nuovamente nel mirino delle forze dell'ordine più volte intervenute su richiesta dei residenti costretti a improbabili slalom per raggiungere i box auto, quando ciò è possibile. Questa volta sono stati i carabinieri ad identificare le persone trovate nell'interrato: uomini e donne, tutti stranieri, diversi gà conosciuti per i loro precedenti, tutti senza fissa dimora, tutti senza un altro posto dove stare. Un ambiente diventato, col tempo e con le frequentazioni sempre più numerose, un deposito di rifiuti, di escrementi sparsi ovunque, di siringhe usate. Spazzatura dappertutto e i giacigli di fortuna in qualche caso divisi l'uno dall'altro da pezzi di cartone sistemati a mo' di parete per ricavare quel poco di privacy che è possibile. Pareti posticce che non evitano contatti stretti tra le persone con seri rischi per la salute.

Trattadosi di un'area privata dovranno essere i proprietari, attraverso sistemi di chiusura, a evitare le intrusioni. Per i carabinieri non non è stato possibile denunciare gli occupanti perché, non avendo fissa dimora, di fatto non violano la restrizione governativa introdotta per il contenimento del coronavirus.



