L'ex ospedale Misericordia e Dolce tra i 13 nosocomi storici più belli d'Italia

La parte più antica della vecchia struttura ospedaliera inserita nell'elenco delle strutture di cura e assistenza che vantano un patrimonio artistico e culturale di primaria importanza. Il 9 ottobre porte aperte per visite guidate nell'ambito di una iniziativa dell'Associazione culturale ospedali storici italiani

Anche la parte antica del complesso dell'ex Misericordia e Dolce tra i tredici principali ospedali storici italiani che il 9 ottobre, nell'ambito della prima giornata dedicata alla valenza storica dei nosocomi, aprirà le sue porte al pubblico. L'ex ospedale pratese, successivamente ampliato con la costruzione recentemente abbattuta, rappresenta un patrimonio storico che va oltre il luogo di assistenza e cura. L'iniziativa è di Acosi, l'Associazione culturale ospedali storici italiani, il cui elenco comprende gli Spedali civili di Brescia, l'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, gli Incurabili di Napoli, il Ca' Granda di Milano solo per citarne alcuni. Luoghi che ospiteranno, il 9 ottobre, concerti di musica classica, visite guidate, mostre.

"Molti luoghi di cura - spiega Edgardo Contato, presidente Acosi e direttore dell'Azienda sanitaria di Venezia - sono anche splendidi capolavori dell'architettura e dell'arte. Un percorso

di tre anni ci ha portati già a riunire in un'associazione i 13 principali Ospedali storici, in 12 città: sono luoghi in cui tra mura antiche si pratica la medicina più moderna" e "in cui architettura, arte, sapere medico e storia sociale si fondono".

A rendere possibile l'iniziativa, la sottoscrizione di un protocollo siglato insieme a ministero della Salute e della Cultura. "Abbiamo a lungo sognato di aprire al pubblico tutti questi luoghi in cui le attività sanitarie di primissimo livello si praticano in contesti monumentali e le tecnologie medicali

stanno a pochi metri da capolavori artistici che meritano di essere conosciuti. Oggi - conclude il presidente Acosi – questa nostra intuizione si fa realtà".







