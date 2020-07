24.07.2020 h 13:57 commenti

L'ex Creaf comincia dalla street art, inaugurato il murales donato dai geometri in attesa dell'apertura a ottobre

Un bambino che guarda in un cannocchiale puntato sul futuro: è il disegno che il Collegio dei geometri ha fatto realizzare per i 90 anni della professione. L'assessore regionale alle Attività produttive: "Il progetto dedicato a ricerca, innovazione e tecnologia aprirà le porte dopo l'estate con i primi inquilini". Accordo fatto con una società che lavora con Hitachi rail. Il sindaco: "Segnali di speranza da chi ha scelto Prato per la sua attività"

L'ex Creaf, oggi Pair (Prato area innovazione e ricerca), riparte dalla street art con un disegnorealizzato da Edoardo Buccianti sulla facciata all'angolo tra via Galcianese e piazzale Mulino delle Vedove che vuole essere uno sguardo sul futuro: un bambino che guarda dentro un cannocchiale puntato verso l'alto, il domani appunto. E' il dono che oggi, venerdì 24 luglio, il Collegio dei geometri di Prato ha fatto alla città per festeggiare i 90 anni della professione ed è il punto da cui far partire un progetto pensato dalla politica all'inizio degli anni duemila, costato 22 milioni di soldi pubblici, mai decollato ma approdato in tribunale con un processo per bancarotta semplice che vede sul banco degli imputati anche il sindaco Matteo Biffoni nella veste di ex presidente della Provincia.Oggi i quasi 15mila metri quadrati di spazi destinati alla ricerca, all'innovazione e alla tecnologia più avanzata, sono proprietà di Sviluppo Toscana, l'agenzia della Regione Toscana che ha acquistato l'immobile dalla procedura fallimentare. “Siamo pronti a cominciare l'esperienza – ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Stefano Ciuffo – i primi inquilini ci sono e con loro riempiamo uno dei due lotti che entrerà in funzione tra settembre e ottobre”.In attesa dell'inaugurazione dell'ex Creaf con l'ingresso di una società che progetta pavimentazioni in metallo per treni e che ha lavora per Hitachi rail, protagonisti oggi sono stati i geometri della provincia di Prato. “Con questa opera – ha detto il presidente del Collegio, Alessandro Pieraccini – restituiamo qualcosa di ciò che la città ci ha dato in questo anni e continua a darci. Lo facciamo con l'arte e con la cultura, in passato abbiamo ripulito la scultura di Henry Moore in piazza San Marco, per esempio, e abbiamo allestito una mostra fotografica interamente dedicata al nostro territorio. Oggi inauguriamo questo murales, in un punto molto visibile della città e lo facciamo grazie a Sviluppo Toscana, al Comune e alle aziende che hanno reso possibile questa realizzazione, Prato Noleggi e Aurora Color”.E' stato il sindaco Matteo Biffoni, seduto in prima fila accanto all'assessore regionale Ilaria Bugetti e a molti dei suoi assessori, a manovrare il joystck collegato al braccio della gru che, abbassandosi, ha fatto calare il telo messo a copertura del murales. Un disegno già visto dai pratesi e la cui inaugurazione è slittata a causa dell'emergenza sanitaria.“E' un giorno importante – ha detto il sindaco – sappiamo che c'è una vicenda in tribunale e attendiamo l'esito con grande rispetto per il lavoro di tutti. Questo progetto è pronto a entrare in moto e lo farà molto presto con l'arrivo di aziende che hanno scelto Prato. Un segnale di speranza per il nostro distretto”.