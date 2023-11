23.11.2023 h 15:03 commenti

L'ex capo della Protezione civile Gabrielli a Prato per parlare di gestione delle ermergenze

L'appuntamento è domani nell'ambito di “un Prato di libri”, il festival della lettura per bambini e ragazzi. L'incontro si terrà in Comune ed è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti

Franco Gabrielli arriva a Prato per portare una riflessione sul ruolo della Protezione civile e sulla gestione delle emergenze in Italia. L’ex capo dipartimento della Protezione civile nazionale sarà domani, venerdì 24 novembre, alle 18, nel salone consiliare di palazzo comunale a Prato per un incontro promosso dal festival di lettura per bambini e ragazzi “un Prato di libri”, in collaborazione con il Comune.

“Libertà, sicurezza e nuovi approdi” il titolo dell’iniziativa, che fa parte della 12ª edizione del festival organizzato dall’associazione Il Geranio aps, già in corso nelle scuole di Prato e provincia e che vedrà il suo culmine ad aprile 2024 con un vasto programma di eventi pubblici. L’incontro di domani trae spunto dal libro di Franco Gabrielli “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile”, edito da Baldini e Castoldi. A dieci anni dal tragico naufragio di fronte all’isola del Giglio, il volume ripercorre la storia di quell’emergenza attraverso il racconto di colui che coordinò le complesse operazioni di salvataggio e recupero del relitto, Gabrielli appunto, allora capo della Protezione civile e commissario delegato dal governo. Ne scaturisce una riflessione, quanto mai attuale, sulla gestione delle situazioni di emergenza e calamità, sul sistema di Protezione civile e il suo futuro.

L’ingresso all’iniziativa è libero e aperto a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Prato.