06.11.2020

L'ex albergo Montalbano non trova acquirenti: va deserta anche la terza asta

Il prezzo richiesto era di 295mila euro che adesso potrebbe scendere ulteriormente nel quarto tentativo di incanto che dovrebbe tenersi tra febbraio e marzo prossimi

Ancora un'asta deserta per l'ex albergo Montalbano nel comune di Carmignano e per il terreno attiguo. Non è arrivata alcuna offerta entro mercoledì 4 novembre, il termine fissato dal delegato alla vendita, il dottor Arturo Toti, nonostante recentemente qualcuno avesse preso informazioni. Il prezzo era appetibile, 295mila euro, rispetto alle volumetrie e alle potenzialità della struttura che secondo le previsioni urbanistiche comunali attuali può essere trasformata in una rsa da 70 posti, ma che l'amministrazione comunale è disponibile a rivedere pur di recuperare questa area, ora fonte di degrado e preoccupazioni. Probabilmente la strategia dei potenziali acquirenti è quella di attendere la quarta asta, che dovrebbe tenersi tra febbraio e marzo prossimi, per un'ulteriore riduzione del prezzo che dovrebbe essere di circa un quarto inferiore all'attuale. La prima, che risale al marzo del 2019 partiva da una base di quasi 492mila euro. Nel caso di un quarto flop, il procedimento di esecuzione immobiliare, tornerà nelle mani del giudice del Tribunale di Prato che deciderà il da farsi.Il complesso immobiliare su quattro piani, immerso nei boschi del Pinone, è abbandonato da una ventina di anni ed è ormai solo uno scheletro di cemento senza impianti, colmo e circondato da immondizia di ogni genere. Qualcuno lo chiama il mostro, altri si fanno ispirare dal profilo tetro che suscita tanto che è stato utilizzato come sede di strani festini e chissà cos'altro. I meno giovani ricorderanno il suo vivace passato quando tra gli anni '70 e '80 sia l'albergo che il ristorante erano molto frequentati. Non è affatto escluso da parte del Comune che nella destinazione urbanistica finale ci possa essere una sorta di ritorno alle origini come ci spiega l'assessore comunale Francesco Paoletti: "La variante urbanistica in approvazione prevede nelle immediate vicinanze dell'immobile, la realizzazione di un campeggio. Questo, dunque, potrebbe rendere nuovamente interessante l'idea di un uso turistico realizzando una struttura ricettiva. Parliamo di volumetrie importanti. Noi siamo disponibili a mettersi attorno a un tavolo con l'eventuale acquirente in vista della variante generale prevista per il 2021. Per noi è prioritario voltare pagina perché l'attuale situazione di degrado è un problema serio".