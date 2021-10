15.10.2021 h 17:48 commenti

L'ex albergo Montalbano al Pinone ha un nuovo proprietario: acquistato all'asta per 310mila euro

Ci sono voluti cinque incanti per aggiudicare la struttura da anni abbandonata al degrado. L'attuale destinazione a servizi sanitari potrebbe essere convertita in turistica ricettiva

(e.b.)

Buona la quinta. Dopo quattro aste andate deserte, l'ex albergo Montalbano nel comune di Carmignano ha finalmente trovato una nuova proprietà. Si tratta di una immobiliare della zona il cui nome non è stato fornito perchè l'aggiudicazione è ancora provvisoria. La vendita si è svolta nei giorni scorsi ed è stata curata dal dottor Arturo Totti. Due i partecipanti con rilanci da 5mila euro. La base era fissata a 225mila euro. Il vincitore si è aggiudicato l'asta con un'offerta di circa 310 mila euro. Un ottimo, poco più della metà di quello iniziale del marzo 2019 che sfiorava il mezzo milione di euro. Un affarone per gli acquirenti sia rispetto alla mole di volumetrie a disposizione che alle potenzialità della zona dal punto di vista turistico. L'attuale previsione urbanistica della struttura immersa nei boschi del Pinone, è servizi sanitari. In passato infatti, si era pensato a una rsa, ma tempi ed esigenze sono cambiate e anche il Comune è ben disposto a rivedere tutto. Tra l'altro a breve sarà necessario redigere il nuovo piano operativo e in quella sede la nuova proprietà potrà confrontarsi con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.E' probabile che la destinazione più adeguata sia quella commerciale che in sostanza può tradursi in struttura ricettiva e/o in un ristorante. Si tratterebbe quindi di un ritorno alle origini che si sposerebbe bene con il campeggio nelle vicinanze e con la vocazione turistica del territorio. Vedremo le intenzioni della nuova proprietà. E' vero che ha beneficiato di un prezzo d'acquisto basso ma è altrettanto vero che i lavori da fare per riportare la struttura all'antico splendore sono tanti e costosi. Il complesso immobiliare su quattro piani è abbandonato da una ventina di anni ed è ormai solo uno scheletro di cemento senza impianti, colmo e circondato da immondizia di ogni genere. Voltare pagina è interesse di tutti.