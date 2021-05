13.05.2021 h 10:50 commenti

L'Europa punta sul tessile sostenibile e il governo è pronto a sostenere Prato

La sottosegretaria Ascani: "Il distretto si inserisce perfettamente in questa logica". L'annuncio durante l'incontro webinar online sul tema "Come rendere concreta la transizione digitale"

a.a.

Per il tessile c'è ancora futuro e soprattutto per Prato che potrebbe diventare, entro il 2021, uno dei 14 ecosistemi industriali previsti dalla strategia europea a sostegno del tessile sostenibile. L'annuncio è stato fatto da Anna Ascani, sottosegretaria allo Sviluppo economico, che ieri 12 maggio, ha partecipato al webinar online sul tema 'Come rendere concreta la transizione digitale' organizzato dall'amministrazione comunale, proprio per spiegare alle azienda quali sono le opportunità messe in campo dall'Europa“Il vostro territorio - ha detto Ascani - si inserisce perfettamente all'interno del ragionamento che l'Europa sta facendo, che come Italia stiamo facendo, e che faremo nel corso dei prossimi mesi, quindi è molto importante anche capire quali saranno le indicazioni da parte del vostro territorio su come utilizzare al meglio le risorse che ci saranno". Un'esortazione, alle aziende a presentare progetti in un settore che a livello europeo impiega i 4 milioni di lavoratori, 267mila imprese e produce 85 miliardi di euro di valore aggiunto.E proprio le aziende sono state la platea virtuale dell'incontro di ieri a cui ha partecipato oltre all' assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, il sindaco Matteo Biffoni, anche Stefano Fricano funzionario del ministero dello sviluppo economico che ha presentato le opportunità di finanziamento per le aziende, ma anche per le start up. In sintesi le agevolazioni previste per il 2021 vengono potenziate come per il 2022, a questo si aggiunge una versione ristrutturata del credito d'imposta dei beni strumentalisulle spese di R&S ampliandone i tempi per l'accesso e la misura.Fricano ha messo a disposizione degli imprenditori la mail transizione4.0@mise.gov.it a cui fare riferimento per chiarimenti“Un incontro importante e volutamente molto tecnico proprio per aiutare le aziende a muoversi in questo scenario– ha sottolineato l'assessore Squittieri – la qualità e la quantità di domande fatte dimostrano l'interesse dell'argomento. L'amministrazione con il progetto delle case delle tecnologie emergenti c finanziato dal Mef unisce le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca con le esigenze del territorio. Un passaggio importante anche perchè i finanziamenti non sono solo per l'innovazione del parco macchine, ma anche verso la formazione e l'innovazione”Dalla teoria alla pratica con il progetto Tex Global presentato da Next Technology Tecnotessile che ha come obiettivo gli accordi commerciali e di collaborazione con aziende in Vietnam negli Usa e in Messico. Un progetto che partirà a novembre , pandemia permettendo che mette in contatto le aziende tra loro, ma anche con i centri di ricerca e di sviluppo , nell'ottica di una ripartenza: “ La tecnologia – ha spiegato Enrico Venturini European project manager - è alla base della ripartenza sia nell'innovazione del prodotto, sia in quello del processo dove le tecnologie 4.0 diventano il volano”.