"L'etica nel fare impresa", il vescovo incontra gli associati di Confesercenti

Stasera, lunedi 6 giugno alle 20,30 al ristorante–pizzeria “Il Sipario”, in via Firenze 40, si terrà il terzo appuntamento di Confesercenti Incontra. Ospite della serata sarà il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini che terrà una prolusione su “L’etica nel fare impresa”.

"L’impresa è un bene di interesse comune - spiegano da Confesercenti -. Per quanto essa sia un bene di proprietà e a gestione privata, per il semplice fatto che persegue obiettivi di interesse e di rilievo generale, quali ad esempio lo sviluppo economico, l’innovazione e l’occupazione, andrebbe tutelata in quanto bene in sé. A questa opera di tutela sono chiamate in primo luogo le istituzioni, ma anche gli imprenditori, gli economisti, le agenzie finanziarie e bancarie e tutti i soggetti coinvolti non devono mancare di agire con competenza, onestà e senso di responsabilità. L’economia e l’impresa hanno bisogno dell’etica per il loro corretto funzionamento; non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica che ponga al centro la persona e la comunità".

Per partecipare rivolgersi a Confesercenti Prato tel. 057440291.