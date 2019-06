17.06.2019 h 08:30 commenti

L'esperienza della Medicina Nucleare del Santo Stefano protagonista a Roma al workshop del ministero

Il direttore Stelvio Sestini invitato all'evento su “Imaging Molecolare e Ricerca Traslazionale”, un settore dove lo staff dell'ospedale di Prato è all'avanguardia del panorama nazionale ed internazionale della ricerca scientifica

La Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano, diretta dal dottor Stelvio Sestini, si conferma come uno dei centri di eccellenza a livello nazionale ed europeo sia nel settore dell’imaging molecolare che in ambito neurologico.

Il 4 luglio Sestini parteciperà come relatore al workshop su “Imaging Molecolare e Ricerca Traslazionale” presso il ministero della Salute, un’iniziativa che riunisce i più importanti ricercatori italiani che operano in Italia e nelle più prestigiose istituzioni all’estero. L’evento è organizzato dal professor Luigi Mansi, coordinatore della sezione Salute e Sviluppo del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Sostenibilità e il professor Armando Bartolazzi, professore universitario e ricercatore di rilievo internazionale, attualmente sottosegretario al ministero della Salute.

“L’importanza di poter accedere a un network di collaborazione europei e più in generale di partecipare al flusso della informazione e della ricerca è quello di poter imparare e non solo di insegnare, e di traslare l’apprendimento nella routine clinica della Medicina Nucleare a beneficio dei nostri pazienti", commenta Sestini.

Questo è solo l’ultimo di una serie di eventi che collocano la Medicina Nucleare di Prato al centro del panorama nazionale ed internazionale della ricerca scientifica sul tema. A fianco delle numerose pubblicazioni su importanti riviste scientifiche inerenti il ruolo dell’imaging bio-molecolare nelle malattie neurodegenerative o psichiatriche, la medicina nucleare di Prato è stata oggetto di numerosi congressi organizzati nel nostro territorio. In quelle occasioni sono stati illustrati i diversi progetti portati avanti in importanti settori della ricerca mondiale, tra i quali la valutazione di efficacia terapeutica della stimolazione cerebrale profonda nei pazienti con malattia di Parkinson o di terapie farmacologiche in pazienti con malattia di Alzheimer mediante la tecnica PET – amiloide.