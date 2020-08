07.08.2020 h 13:14 commenti

L'eroina viaggia sui treni: in due giorni la Mobile arresta quattro corrieri e recupera oltre un chilo di droga

Tre uomini e una donna fermati dai poliziotti dell'Antidroga alla stazione Centrale appena scesi da treni provenienti dal Nord Italia. Oltre metà dello stupefacente era in ovuli nascosti nel corpo

Colpo grosso dei poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile di Prato che, nel giro di due giorni, hanno arrestato quattro corrieri nigeriani, recuperando in totale oltre un kg e 100 grammi di eroina.

In manette sono finiti, tra lunedì 3 agosto e martedì 4, tre uomini di 28, 30 e 33 anni e una donna di 25 anni, quest'ultima incensurata, mentre i "colleghi" avevano già precedenti sempre per stupefacenti. Tutti e quattro sono stati fermati appena scesi alla stazione Centrale da treni provenienti dal Nord Italia. Da tempo gli investigatori dell'Antidroga stanno tenendo d'occhio le stazioni, proprio per intercettare i corrieri che, dalla fine del lockdown, stanno rifornendo i canali di spaccio cittadini, rimasti "a secco" nei mesi di chiusura forzata. Da inizio giugno, così, sono già stati numerosi gli arresti con il recupero di ingenti quantità di eroina.

Come al solito lo stupefacente era nascosto nel corpo dei trafficanti e sono stati gli esami radiografici eseguiti in ospedale a mostrare gli ovuli, in tutto 59, nella pancia dei tre nigeriani. Una volta espulsi, hanno rivelato contenere complessivamente 580 grammi di eroina. La donna, invece, aveva nascosto altri 49 ovuli nel reggiseno e in una bottiglia di succo di frutta. In questo caso lo stupefacente era di circa 530 grammi.

I quattro corrieri sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere in merito alle misure cautelari a loro carico.