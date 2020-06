10.06.2020 h 14:47 commenti

L'epidemia di Covid19 è praticamente ferma: tre soli nuovi contagi in Toscana (uno a Prato)

Il bollettino della Regione continua a fornire indicazioni incoraggianti: i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 4.193

Continua ad essere praticamente piatta la linea del contagio sia a Prato sia in Toscana. Oggi il bollettino della Regione segnala tre casi di nuove positività, una delle quali a Prato (le altre a Firenze e Lucca). L'Asl Toscana Centro ha poi precisato che il contagio pratese è relativo a Montemurlo. Salgono così a 569 i casi di contagio a Prato da inizio epidemia, mentre il computo delle vittime resta fortunatamente fermo a 48. Nelle ultime 24 ore l'unico decesso avvenuto in Toscana di persone infettate dal coronavirus è un uomo di 72 anni di Massa Carrara.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati 4.193. Continua a calare il numero degli attualmente positivi che sono oggi 539 in tutta la regione: 484 sono in isolamento a casa mentre 55 sono ancora ricoverati negli ospedali, di cui 15 in terapia intensiva. I guariti in più da ieri sono 91.