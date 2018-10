29.10.2018 h 13:03 commenti

L'Emporio della Solidarietà, ogni anno aiuta milleseicento persone. Firmato il quinto protocollo d'intesa

Diocesi, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio contribuiscono con 140 mila euro. La Provincia concede i locali gratuitamente. Nel 2017 a Prato sono stati spesi 40 milioni di euro per i servizi sociali, 3 milioni e 700 per le cure a domicilio.

Per la quinta volta è stato rinnovato il protocollo d’intesa fra Comune, Fondazione Cassa di Risparmio, Provincia (che concede i locali) e Diocesi a sostegno dell’Emporio della Solidarietà. In totale, per il prossimo triennio, sono stati stanziati 140 mila euro, di cui 50 mila a carico dell’amministrazione, 20 mila della Curia e 70 mila, ma solo per il 2019, a firma della Fondazione.

Mediamente, in un anno vengono rilasciate 1.600 tessere per un controvalore in merce di 2 milioni e 656 mila euro. Negli scaffali del supermercato della Solidarietà sono “acquistabili” generi di conforto e di prima necessità con un sistema di tessera con punti a scalare.

“Firmo volentieri questo protocollo – ha spiegato il vescovo Franco Agostinelli – in quanto l’Emporio è una realtà importante per la città. Un meccanismo che funziona alla perfezione anche grazie al lavoro di tanti volontari e alla generosità dei pratesi”.

Durante l’anno, infatti, vengono organizzate diverse raccolte alimentare per rifornire gli scaffali di prodotti di cui ha necessità.

“L’Emporio – ha ricordato la direttrice della Caritas Idalia Venco – è un modello nato a Prato che ha avuto un effetto moltiplicatore: oggi sono 120, in tutta Italia, i supermercati della Solidarietà”.

Una macchina complessa da far funzionare che ha sempre più bisogno di un sostegno economico: “La Fondazione – ha spiegato il presidente Franco Bini – si è impegnata soltanto per il 2019: siamo in una fase di riflessione in cui si stanno rivedendo alcuni aspetti, soprattutto quello patrimoniale che non può essere più l’unica fonte di entrata. Stiamo pensando anche a interventi di Crowdfunding “. Intanto per il prossimo anno la Fondazione ha approvato un bilancio di 900 mila euro contro il milione e duecento mila dello scorso biennio.

In crescita, invece, le famiglie che si rivolgono all’Emporio: in 10 anni di attività sono state aiutate 58 mila persone la metà di origine italiana.

“L’Emporio – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – è una realtà importantissima per la città perché aiuta le persone e ne preserva la dignità”.

L’amministrazione, oltre a muoversi per aiutare chi non ha garantito un pasto, sostiene anche la mensa La Pira, due volte l’anno distribuisce vestiti nuovi e occhiali e finanzia l’emergenza freddo allestendo la palazzina dell’ex Anci di via Roma con 20 posti letto che si sommano a quelli del dormitorio . “Il grande problema – ha sottolineato l’assessore al sociale Luigi Biancalani – resta l’emergenza alloggiativa: mancano case in affitto”.

I numeri della povertà. La società della salute, in tutta la provincia, assiste 10 mila persone di cui l’85% residenti a Prato. Nel 2017 a Prato sono stati spesi 40 milioni di euro per i servizi sociali, 3 milioni e 700 per le cure a domicilio. Le liste d’attesa per le Rsa sono state dimezzate, oggi sono 59 le persone in attesa di un posto, mentre quelle che vivono in emergenza casa sono 600, ottanta gli appartamenti affittati tramite il Casolare e il contributo della Fondazione. Le persone che grazie al reddito di inclusione sono uscite dalla povertà sono 600.



Edizioni locali collegate: Prato

