15.06.2020 h 09:18 commenti

L'emergenza sanitaria non ha spaventato i donatori, Avis registra un incremento del 38%

Nonostante la pandemia in tre mesi sono cresciute in modo esponenziale le donazioni, da oggi partono i test sierologici su base volontaria. Il presidente provinciale Tofani: "Come sempre i nostri soci hanno dimostrato un alto senso del dovere"

Tra marzo e maggio, in pieno lockdown, le donazioni di plasma sono aumentate del 38%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“I donatori, quindi, hanno continuato a rispondere agli appelli dell'Avis- spiega Marco Tofani presidente provinciale - nonostante in quei mesi, anche, psicologicamente, non fosse facile recarsi in ospedale. Questo a riprova del fatto che nulla, neanche la quarantena, ha fermato donatori e donatrici AVIS dal venire a compiere il proprio gesto”.

Durante l'emergenza, e ancora ora, il centro trasfusionale ha aumentato i posti prenotabili e adeguato la struttura alle normative anticovid per garantire la massima sicurezza.

I dati all'inizio dell'anno in realtà, hanno registrato un andamento altalenante con un picco di donazioni, anche di sangue, del 9,5% fra gennaio e febbraio, per poi ritornare nella media dello scorso anno con uno scarto minimo dello 0,2%. Prato resta la provincia toscana con il maggior numero di donazioni, soprattutto di plasma che nei primi 5 mesi del 2020 ha registrato un incremento del 20% rispetto allo scorso anno.

Da oggi 15 giugno per i donatori periodici c'è la possibilità di effettuare gratuitamente il test sierologico anticovid. “Non è un imposizione, ma una scelta – spiega Tofani – al momento della donazione ciascuno può decidere se farlo oppure no. Una possibilità data dalla Regione Toscana che garantisce donatori, ma anche chi riceve il sangue o il plasma”.

Dopo le richieste di Avis e Fratres, la Regione ha accolto la possibilità di “mappare” anche i donatori, chi risulterà positivo, sempre su base volontaria, potrà entrare nel progetto Tsunami per donare plasma iperimmune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus