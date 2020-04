08.04.2020 h 10:46 commenti

L'emergenza Covid 19 al centro del Tavolo delle pari opportunità

Si è riunito nei giorni scorsi per fare il punto sulle principali tematiche di genere che in questo periodo di convivenza forzata possono essere acuite

Nei giorni scorsi si è riunito via Skype il Tavolo delle pari opportunità del Comune di Prato.

L’incontro, presieduto dall’assessore Ilaria Santi, è stato proposto per fare il punto della situazione sulle tematiche di genere e sulle situazioni di difficoltà che si trovano a gestire le donne in questo momento a causa dell’emergenza Covid-19.

Nella riunione è emersa la necessità di porre l’attenzione sul tema della violenza e alla preoccupante situazione in cui possono trovarsi donne costrette a casa con compagni violenti. E’ stato posto il problema di quanto la convivenza forzata limiti la libertà delle donne a chiedere aiuto e quanto la grande incertezza e il timore della situazione che tutti stiamo vivendo incida sulla scelta di richiesta di sostegno ad interrompere la violenza. E’ stata sottolineata nuovamente l’importanza di chiamare il numero verde nazionale 1522 e di contattare i numeri di riferimento della rete territoriale per il contrasto alla violenza di genere. “In questo ambito - ha affermato l’assessore Ilaria Santi - il Comune con i propri servizi sociali e su segnalazione dei soggetti preposti e sempre attivi sul territorio come il Codice rosa, il Centro Antiviolenza La Nara, le Forze dell’ordine e il Servizio Emergenza Urgenza Sociale (SEUS ), è pronto a garantire ospitalità e accoglienza alle donne maltrattate che denunceranno le situazioni di violenza.”

Durante l’incontro è stato ribadito l’impegno del tavolo a mantenere alta l’attenzione nei confronti delle donne impegnate ora più che mai nel ruolo di cura all’interno della famiglia riguardo ai figli, agli anziani, alle persone con disabilità e, in generale, alle fasce deboli della popolazione che vivono con grande difficoltà questo eccezionale periodo di emergenza.

L’assessore ha informato che le iniziative programmate nel corso del mese di marzo per la Giornata internazionale dei Diritti delle donne potranno essere recuperate ed inserite nella programmazione in una eventuale rassegna estiva di Prato in Rosa.

Inoltre a partire dal 15 aprile sarà pubblicato l'avviso che riguarderà la possibilità di richiedere contributi per progetti che riguardano attività, iniziative ed eventi di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.