L'emergenza coronavirus fa crollare il numero di reati: in procura arrivano quasi solo le denunce per chi non rispetta i decreti del Governo

Meno reati e, a cascata, meno fascicoli sulla scrivania del procuratore Nicolosi. In forte calo arresti, denunce e sequestri e quasi azzerati i 'codici rossi'. Ma nessuno sta con le mani in mano: centinaia le denunce a carico di chi non rispetta le restrizioni imposte dal Governo e esce di casa anche senza una giustificazione valida

Crollo verticale delle notizie di reato e turni di urgenza senza affanni. L'emergenza coronavirus ha frenato la corsa della macchina giudiziaria: poco, per non dire pochissimo, il lavoro che arriva in procura ma ciò non significa che di lavoro da fare non ce ne sia. A compensare l'alleggerimento ci sono, infatti, le centinaia di denunce a carico di quelle persone che, nonostante le restrizioni imposte dal Governo per contenere il contagio, continuano a circolare in strada senza una giustificazione valida. La collezione che sta facendo il procuratore Giuseppe Nicolosi aumenta giorno dopo giorno: a ieri le denunce per l'articolo 650 del codice penale erano più di 500.L'attività 'ordinaria', invece, è ridotta all'osso. Se prima del coronavirus gli arresti erano in media dieci a settimana, ora sono un paio. “L'urgenza – spiega il procuratore – ha attualmente un carico di lavoro molto attenuato, siamo ad un rapporto di uno a cinque. Meno arresti, meno sequestri, meno denunce per reati comuni”. Tradotto: meno furti, meno scippi, meno rapine, aggressioni, danneggiamenti, taccheggi e via dicendo. A cascata, significa, che le forze dell'ordine sono chiamate ad un minor numero di interventi ma, anche per loro, vale il ragionamento legato a chi non ha motivo per uscire di casa eppure esce: comportamenti che valgono la denuncia e, dunque, generano lavoro.A sparire, quasi del tutto, sono stati anche i codici rossi, e cioè i reati relativi a maltrattamenti in famiglia, stalking, violenze sui quali si procede immediatamente: “Ne arrivavano due al giorno – dice Nicolosi – ora siamo a un paio a settimana e spesso si tratta di segnalazioni che arrivano dagli assistenti sociali e riguardano casi già noti. Insomma, denunce in tempo reale ce ne sono davvero poche”.A 'diradare l'attività' – per dirla con le parole del procuratore – anche il rallentamento generale di tutta la catena che sta a monte della procura: “Le indagini che già erano in corso prima dell'emergenza sanitaria – spiega Nicolosi – arrivano col contagocce perché è chiaro che la situazione attuale si ripercuote a tutti i livelli”.Intanto continua l'organizzazione degli uffici che prevede un forte ricorso al lavoro agile facendo della procura qualcosa che somiglia molto al deserto: non arrivano a dieci le persone in servizio rispetto alle circa trenta del periodo normale.