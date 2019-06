20.06.2019 h 14:39 commenti

L'educazione stradale si impara giocando, percorsi formativi al parco GiocaGiò

Sei percorsi per conoscere i cartelli stradali, i diritti di precedenza e le regole della strada organizzati con la collaborazione dei ragazzi del servizio civile. L'attività di educazione stradale viene proposta ai ragazzi di 5 e 8 anni e a quelli dai 9 ai 12 anni

Primo appuntamento, questa mattina 20 giugno, al parco Giocagiò con l'educazione stradale dedicati a bambini e ragazzi, organizzati dalla Polizia Municipale di Prato.

Sei i percorsi ludico/formativi organizzati, con la collaborazione dei ragzzi del servizio civile, nelle mattine del martedì, giovedì e sabato (iscrizioni ore 9,30 – inizio giochi ore 10) e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (iscrizioni ore 16,45 – inizio giochi ore 17.30). All'interno del parco si trovano una serie di strutture ludiche dedicate ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 10 anni. L'attività di educazione stradale viene sviluppata per i ragazzi di 5 e 8 anni e per quelli dai 9 ai 12 anni.

“Abbiamo cominciato oggi una nuova stagione del percorso di educazione stradale - ha dichiarato l'ispettore Giovanni Morosi- che durerà tutto luglio rivolto a tutti i bambini liberi dalle attività scolastiche. Insieme ai ragazzi del Servizio civile diamo modo a gruppi di bambini di imparare percorsi principali, viaggiando a piedi per i vialetti, che posso servire a livello di educazione stradale. In questo modo oltre a far imparare i bambini divertendosi cerchiamo anche di insegnare dei valori positivi, coinvolgendo dove è possibile anche i genitori.”

Ecco i percorsi

La tela del ragno

Il gioco si svolge all'interno di una struttura che simula una rotonda stradale: quattro gruppi di ragazzi accedono alla rotonda da quattro vialetti adiacenti fingendo di essere alla guida di veicoli e circolano mantenendo la destra. Al segnale, un fischio, devono tornare nel punto di partenza correndo: chi percorre la rotonda in senso contrario a quello della circolazione viene eliminato dal gioco e catturato dalla tela del ragno. Quando il segnale è un doppio fischio i ragazzi devono fermarsi nel punto in cui si trovano, come se fossero di fronte ad un cartello di "stop". Chi non si ferma viene eliminato dal gioco e catturato anch'esso dalla tela del ragno. Vince chi rimane ed ha rispettato tutte le regole. Il premio è quello di salire in vetta alla tela del ragno, riscendere dal palo e liberare i propri compagni di gioco rimasti "vittime" del morso del ragno (i rischi di incidente, nella realtà dell'ambiente strada).

Le navi pirata (Peter Pan e l'isola che non c'è)

I ragazzi in questo gioco vengono divisi in squadre e sistemati all'interno di due "navi pirata". Gli alunni di una nave devono sconfiggere l'equipaggio dell'altra rispondendo alle domande di Peter Pan relative: ai soggetti ed elementi della strada, alla segnaletica ed al comportamento del pedone e del ciclista.

Il gioco delle precedenze

I ragazzi, suddivisi in due gruppi, percorrono vialetti adiacenti simulando dei veicoli. Quando i gruppi si incrociano un gruppo deve mettere in pratica la regola della precedenza sia che venga imposta dalla segnaletica sia che, in assenza di essa, si debba applicare le regola della "destra".

Percorso pedonale di colore blu

Durante il percorso, caratterizzato dalla presenza di cartelli stradali di forma rotonda e di colore blu, i bambini imparano a conoscere i segnali di obbligo ed il giusto comportamento da tenere quando camminano sul marciapiede. Con il gioco de "La trave sospesa" che simula il "bordo del marciapiede" il bambino, percorrendo in equilibrio la trave, si rende conto che facendo l'equilibrista rischia di scivolare sulla strada.

Percorso pedonale di colore rosso

Durante il percorso, caratterizzato dalla presenza di cartelli stradali di forma tonda, triangolare ed ottagonale di colore rosso, attraverso giochi come "La pagoda" ed "Il castello di Re Artù", i bambini imparano a conoscere i segnali di divieto, di pericolo e di precedenza.Inoltre, apprendono il corretto comportamento da tenere attraversando la strada, sia in presenza che in assenza di strisce pedonali. Il percorso didattico si completa con i giochi de "La memoria" e de "La prontezza di riflessi" che servono da ulteriore verifica pratica.

Ci sarà la possibilità di partecipare a percorsi differenziati per età limite massimo 13 anni, in cui i bambini potranno imparare a conoscere le regole e a riconoscere i pericoli della strada, divertendosi.

“Questa iniziativa è molto importante - ha dichiarato il neo assessore alla Sicurezza e alla Mobilità Flora Leoni - e consente di prendersi cura dei futuri cittadini. Il progetto è possibile grazie agli operatori del Servizio civile che con il loro entusiasmo e il loro lavoro accorto rendono così bella quest'esperienza. Inoltre colgo l'occasione per ricordare a tutti gli interessati che è ancora in corso, fino al 28 giugno, il bando di Servizio Civile che ogni anno la Polizia Municipale presenta al fine di acquisire collaboratori per le attività di Educazione Stradale e alla Legalità”

Il bando pubblico è reperibile alla pagina del Servizio civile regionale, dove è possibile conoscere il progetto “Educare alla Legalità” ed inviare la domanda.



