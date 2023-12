14.12.2023 h 16:35 commenti

L'edificio dell'ex biblioteca Lazzerini ha un nuovo proprietario

Dopo più di dieci aste andate deserte, l'immobile è stato aggiudicato per la cifra di 237.600 euro. La richiesta di partenza era di tre milioni di euro. Ecco cosa ci potrà essere fatto

(e.b.)

Dopo dieci anni di aste andate deserte, l'ex biblioteca Lazzerini ha un acquirente. Si tratta di una società, unica partecipante alla vendita pubblica avvenuta oggi, 14 dicembre, curata dall'avvocato Elisa Bigagli.Fino all'aggiudicazione definitiva non vengono forniti dettagli sulla ragione sociale dell'impresa. Si conosce solo il prezzo d'acquisto: 237.600 euro, il 25% in meno della base d'asta posta a 315mila euro. Siamo lontanissimi dalla somma di 3 milioni di euro con cui gli oltre 3.100 metri quadrati che corrono lungo via del Ceppo Vecchio e via della Pallacorda, comprensivi di autorimessa, furono messi in vendita 10 anni fa come conseguenza di un'esecuzione immobiliare per debiti vari accumulati dalla precedente proprietà quando l'immobile era ancora affittato al Comune come sede della biblioteca, poi spostata nella restaurata Campolmi.La somma è andata ridimensionandosi asta deserta dopo asta deserta fino ad arrivare al minimo di oggi.Va anche detto che l'immobile risale agli Anni 70, è vuoto dal 2009 e necessita di un maxi intervento di ristrutturazione e di un adeguamento sismico che ne faranno lievitare I costi per renderlo nuovamente utilizzabile. Si tratta comunque di un bel colpo perché siamo alle porte del centro storico e a due passi dal Castello dell'Imperatore. Il piano operativo del Comune permette la trasformazione di questi spazi in residenze, negozi e uffici. Vedremo cosa deciderà di farne la nuova proprietà.