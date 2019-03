20.03.2019 h 12:40 commenti

L'economia circolare diventa musica, teatro, moda e buona tavola con il Festival Recò

Da domani fino a domenica la città accende i riflettori sulle sue buone pratiche in fatto di riuso attraverso l'arte. Al Met ci saranno Elio e i redattori di Lercio

Moda, cibo, turismo e architettura. Sono i 4 argomenti in cui sarà declinata la grande sfida dell'economia circolare attraverso musica, teatro e incontri. E' il Festival Recò che da domani al 24 marzo colorerà Prato, città che ha una lunga tradizione di riuso in campo tessile e molti primati ecosostenibili in fatto di depurazione delle acque industriali e di trasformazioni del patrimonio edilizio. L'idea della 4 giorni di eventi, promossa da Comune di Prato, Regione Toscana e Toscana Promozione, nasce proprio dalla volontà di valorizzare le buone pratiche territoriali in collaborazione con tutte le anime della città. "Non c'è altro posto in Europa per discutere sull'economia circolare – dichiara il sindaco Matteo Biffoni –. Prato è una città che con i suoi mezzi sta facendo un grande lavoro. La scommessa è rendere Recò un acceleratore per l'attività normativa e legislativa in Italia e in Europa. Stiamo ancora aspettando le norme per il riciclo sul tessile dal Ministero dell'Ambiente. Recò sarà il contesto dove fare il punto su questi temi e pretendere di essere ascoltati".

L'inaugurazione si terrà domani, 21 marzo, alle 18.30 al polo Campolmi con un aperitivo circolare. "L'economia circolare è una tra le risposte che noi adulti possiamo dare ai giovani che venerdì scorso sono scesi in piazza per il Global Strike – chiude Alessandro Colombo, direttore del festival – . A meno di una settimana, a Recò si farà il punto su queste tematiche di importanza globale". La sera al Centro Pecci (alle 21) la proiezione, per la prima volta al cinema, di “Fiume senza fine”, puntata speciale di Blob (lo storico programma di Raitre) alla presenza degli autori Simona Buonaiuto e Vittorio Manigrasso. La proiezione ripercorrerà 30 anni di televisione stile “blob”, il programma di genere satirico andato in onda per la prima volta nel 1989.

La prima giornata del festival, il 22 marzo, partirà alle 10 nella sede del Consorzio Santa Trinita con la presentazione della performance “Do U care? con Katia Giuliani e Paolo Mereu prodotta da Metastasio. Non avranno alcun bene di prima necessità e per tutta la durata del festival saranno vestiti e alimentati dagli spettatori secondo i dettami dell'ecosostenibilità.

La sera al Met arrivano Elio e Roberto Prosseda. Sullo stesso palco la sera seguente, 23 marzo, (dalle 19.30) arrivano Don Pasta, Makkox e i redattori de Illercio.it. Tra gli eventi speciali l’evento Music & Water con il concerto di Naomi Berrill, duetto per violoncello nella cornice dell’impianto di depurazione GIDA (24/03). Tra cinema, cucina povera che diventa gourmet e i gruppi mascherati del carnevale di Viareggio (piazza del Comune), si arriverà all'evento conclusivo di domenica sera (dalle 19.30 alle 21.30) alla Manteco con la performance di Kinkaleri.

Domenica mattina sarà possibile vedere con i propri occhi tre aziende del pratese altamente sostenibili grazie alla performance Open Factories di Luca Scarlini, scrittore e drammaturgo, che racconterà Prato e la sua tradizione industriale negli impianti di Co.mi.Stra, Rifinizione Nuova Fibre Spa e Pontetorto. (prenotazione obbligatoria).

Sempre domenica mattina, al lanificio Bellucci, dalle 10 alle 12, sarà possibile assitere allo spettacolo di Tommaso Santi "Colazione con "Stracci" da lui stesso definito un surrogato gustoso dello spettacolo andato in scena 12 anni fa.

"A Prato si fa economia circolare da più di 100 anni – afferma Daniela Toccafondi, assessore alle Politiche economiche del Comune di Prato – . Recò coinvolge tutta la città in un circolo virtuoso. L'obiettivo di questo festival è trasmettere questo know how consolidato ai più giovani, parlando di temi fondamentali con leggerezza e divertendo, con eventi, performance e concerti. Tra le iniziative a cui teniamo di più il tour nelle Open Factories, che racconterà le storie delle nostre aziende".

Tanti gli spazi di approfondimento e di dibattito sul futuro dell'economia circolare a cominciare dal riutilizzo degli scarti tessili che il distretto pratese chiede da anni di fronte a una normativa arretrata e contradditoria. Peccato che tra i tanti e famosi relatori presenti, non sia stato invitato nessuno del governo, ossia l'unico interlocutore che può modificare quella normativa. Gli organizzatori sottolineano che la questione sarà comunque portata ai tavoli giusti e che il festival punta in primis a rafforzare la condivisione cittadina di un tema ampio e complesso come quello dell'economia circolare.