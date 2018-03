21.03.2018 h 15:06 commenti

L'Azzurra vince la Coppa Toscana 2018 Esordienti A con 18 medaglie e 6 titoli regionali

L'importante affermazione è arriva in occasione del decimo anniversario dalla fondazione della società pratese. Terzo posto, invece, per gli esordienti B1/B2 a Massarosa.

Nel decimo anniversario dalla fondazione dell'Azzurra Nuoto Prato arriva un risultato fantastico dagli Esordienti A che a Livorno salgono sul gradino più alto del podio, diventando, dopo anni per la città di Prato e per la prima volta nella loro storia, la prima squadra della toscana. Una finale regionale da incorniciare con un bottino di ben 18 medaglie e 6 titoli regionali e superando in classifica società blasonate come Nuoto Livorno, Rari Nantes Florentia e Tirrenica Nuoto.

Entusiasta il tecnico Francesco Bartolozzi che commenta così: "Alla vigilia mi aspettavo un campionato regionale da protagonisti, da secondo o terzo gradino del podio, ma i ragazzi si sono superati e hanno regalato alla nostra società questa splendida vittoria. Sono felice per loro e per tutto il nostro movimento, questo è quello che succede quando le sinergie tra i vari gruppi e allenatori sono in perfetta sintonia." E perfette sono state le prestazioni delle tre protagoniste al femminile, Sofia Stolfi, Margherita Balli e Alice Gavagni. Sofia ha vinto tutte e tre le gare in cui era impegnata, 50, 100 rana e 200 misti, con tempi di eccellente livello. Margherita, alla sua prima apparizione ad un campionato regionale Esordienti A, si è presa l'oro nei 100 e 400 stile libero con autorità ed è arrivata seconda nei 200 misti, Alice ha conquistato il primo posto nei 50 farfalla sfoderando una grandissima grinta e il bronzo nella doppia distanza. Di assoluto valore poi il secondo e terzo posto di Sara Bartolini nei 400 stile e 200 misti, così come l'argento di Angelica Ongaro nei 50 rana che sfiora il podio sulla doppia distanza, e il quarto posto di Marta Busia nei 200 misti. La parte del leone al maschile è appannaggio di Edoardo Alba, che chiude la manifestazione con due argenti nei 200 misti e 100 dorso, e un quarto posto per pochi decimi nei 100 farfalla. Recitano la parte da protagonisti anche Pietro Martelli, argento all'ultimo respiro nei 100 farfalla, Gabriele Coppini, secondo nei 400 stile libero e quarto nei 50, Daniele Di Benedetto, bronzo inaspettato ma guadagnato con una grande gara nei 100 farfalla, e Dario Origa, quarto nei 400 stile libero per un pelo. Eccellenti poi i risultati delle staffette con l'argento della 4x100 mista femminile (Stolfi, Ongaro, Gavagni, Balli),il bronzo nella 8x50 stile libero (Martelli, Stolfi, Rizzo, Ongaro, Durgoni, Gavagni, Alba, Balli), e il quarto posto per soli tre centesimi nella 4x50 mista maschile (Alba, Piscicelli, Durgoni, Martelli).