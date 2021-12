01.12.2021 h 13:37 commenti

L'azienda entra nella scuola: per gli studenti del Buzzi uno dei telai jacquard più utilizzati nel distretto

Il macchinario è stato acquistato in collaborazione con Confartigianato che ha anche fornito la consulenza tecnica e la formazione dei docenti. Partito il corso di maglieria, gli artigiani salgono in cattedra e aprono le porte delle loro imprese

Il laboratorio di tessitura del Buzzi ha un nuovo telaio jacquard a disposizione dei ragazzi del triennio che è stata acquistato e messo in funzione con la collaborazione di Confartigianato Imprese Prato.

L'associazione, oltre al filato, fornirà anche la consulenza degli artigiani che, insieme ai tecnici della scuola, insegneranno ai ragazzi ad utilizzarlo. "Un altro tassello - ha sottolineato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - che rende sempre più moderni i nostri laboratori, gli studenti avranno così la possibilità di imparare a lavorare su macchinari utilizzati dalle imprese del distretto".

Un'osmosi che nasce proprio dall'ascolto delle esigenze e dalle richieste del territorio: "L'azienda è entrata nella scuola - ha commentato Luca Giusti presidente di Confartigianato Prato - offrendo una grande opportunità ai ragazzi, ma anche al sistema produttivo. C'è bisogno di figure sempre più specializzate. Gli studenti possono esercitarsi su un macchinario molto utilizzato dalle imprese, in tutto il distretto sono 700 e rappresentano l'85% dei telai".

E a proposito di specializzazione gli studenti del quinto anno, sempre in collaborazione con Confartigianato, stanno partecipando a un corso di maglieria dove a insegnare sono proprio gli artigiani. "Studiando le richieste del mercato - ha sottolineato Marco Lenzi docente di tessitura - ci siamo accorti che la domanda di tecnici di maglieria era alta, ma ci mancavano le competenze e i macchinari, così in accordo con l'Associazione è stato fatto prima un corso ai nostri docenti che a loro volta hanno trasmesso le conoscenze ai ragazzi. Nell'ambito del progetto scuola lavoro i ragazzi impareranno anche a utilizzare le macchine".

Il laboratorio di tessitura ormai è stato quasi del tutto rinnovato, fra qualche settimana saranno pronte altre postazioni per l'utilizzo del programma cad Penelope e a saranno attivati anche i macchinari per la filotorcitura. "Lancio un appello - ha sottolineato Fabrizio Campaioli dirigente di Confartigianato - per acquistare con un crowdfunding un telaio a licci, il gemello di quello a jacquard".

Intanto, dal 4 gennaio le famiglie dovranno scegliere per i figli che terminano le medie l'indirizzo scolastico delle superiori. "Abbiamo una costante crescita di iscrizioni - ha sottolineato Marinelli - ma per motivi di spazio non possiamo formare più di 20 prime, quindi se ci sarà un eccesso di richiesta adotteremo, come l'anno passato, il limite della territorialità, ma se non dovesse essere sufficiente si potrebbe andare verso il sorteggio. In ogni caso il criterio sarà stabilito dal Consiglio d'Istituto e non potrà basarsi sul voto ottenuto all'esame di terza media e neppure sulla partecipazione al test".

Per quanto riguarda invece, la partenza della specializzazione in logistica, la Provincia ha sospeso l'autorizzazione, un atto dovuto in attesa che l'interporto metta a disposizione gli spazi per la didattica. "E' un passaggio formale - ha sottolineato il dirigente scolastico - senza le aule non si può autorizzare il corso. Credo, però, che sarà attivato nell' anno scolastico 2023/24".