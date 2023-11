17.11.2023 h 11:28 commenti

L'autobus non porta a termine la corsa e fa scendere i ragazzi lontano dalla scuola

E' successo questa mattina sulla linea 12. L'autista si è giustificato dicendo che era stato chiamato per un altro servizio e non poteva proseguire fino alla fermata. I genitori stanno organizzando il 25 novembre presidio di protesta in piazza della stazione

Continuano i disservizi di Autolinee Toscane, dopo i ritardi, le corse saltate questa mattina 17 novembre, si è raggiunto l'apice. Il conducente della linea 12 con destinazione Polo scolastico di San Paolo ha fermato il bus a porta Leone, e fatto scendere gli studenti che hanno dovuto raggiungere la scuola a piedi. L'anticipo del fine corsa dovuto ad un'urgenza, il guidatore è stato chiamato per effettuare un altro servizio. At nel confermare quanto avvenuto comunica che sul caso verranno fatte tutte le verifiche necessarie. I ragazzi erano saliti alle 7,10 al centro commerciale di Galcetello per raggiungere la scuola in orario e invece, ancora una volta, sono arrivati tardi a lezioneIntanto genitori esasperati per i continui problemi stanno organizzando un presidio di protesta il 25 novembre in piazza della Stazione davanti alla biglietteria di At. “Non è possibile che ogni giorno ci sia un disservizio – spiegano gli organizzatori – questa mattina si è raggiunto il culmine: i ragazzi sono stati letteralmente scaricati a Porta Leone. E' una questione d sicurezza, oltre naturalmente che di mancanza di serietà”. Sulla questione del Tpl è intervenuta e l'assessore alla mobilità Flora Leoni: “Con l'avvio della fase T2 del primo novembre , abbiamo iniziato a monitorare la situazione. Alcune criticità, come la linea che passa da Iolo e San Giusto alle 6 del mattino sospesa dovrebbe essere ripristinata. Poi è arrivato l'alluvione e le criticità sono aumentate, ma sono temporanee legate alla viabilità interrotta. Per la prossima settimana è stato convocato un tavolo con At per discutere di tutti i problemi nell'ottica di una ridistribuzione dei servizi, visto che ci sono città dove le criticità sono minori rispetto ad altre”. Entro lunedì verrà anche riattivata la fermata delle Antiche Fornaci prima dell'abitato di Figline. Tempi ancora lunghi per la riapertura delle svolte di Schignano i mezzi pesanti sono impegnati nel ripristino dell'argine della Bardena, poi serviranno dei controlli tecnici sulla stabilità del tracciato.