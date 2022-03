20.03.2022 h 11:57 commenti

L'auto esce di strada e va a fuoco: muore nella notte un 35enne

La vittima era di Carmignano mentre l'incidente è successo nel comune di Fucecchio. Prima di incendiarsi la vettura ha sbattuto contro un albero. Inutili i soccorsi

Un 35enne di Carmignano è morto questa notte 20 marzo in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 a Fucecchio. L'uomo, di origini cubane, era a bordo della sua auto e stava percorrendo via di Poggio Adorno nella frazione di Le Vedute, quando ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada e si è incendiato, probabilmente dopo essere finito contro un albero. Per il conducente, purtroppo, non c'è stato niente da fare: è rimasto incastrato nell'auto avvolta dalla fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma ogni tentativo di soccorrere il 35enne è stato vano. Toccherà ora ai carabinieri di Empoli ricostruire la dinamica della tragedia e accertare le cause che hanno provocato l'uscita di strada dell'auto. Da una prima ricostruzione sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

