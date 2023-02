24.02.2023 h 15:40 commenti

L'Auser “Il Bargo” dona 2mila euro di buoni spesa al Comune di Poggio a Caiano

Saranno destinati alle famiglie e alle persone economicamente fragile. L'associazione ha anche messo gratuitamente a disposizione dell'amministrazione due auto per il servizio di accompagnamento di anziani soli e persone non autonome

Il Comitato Sociale Anziani Auser “Il Bargo” dona al Comune di Poggio a Caiano, 80 buoni spesa da 25 euro l'uno (per un totale di 2 mila euro) da destinare a persone economicamente fragili

"È un aiuto ulteriore - spiega Paolo Cintolesi, presidente dell'Auser Il Bargo - che forniamo a chi ne ha bisogno, frutto delle molte attività svolte dai nostri volontari, e siamo sempre molto felici di contribuire quando possiamo, che si tratti d'assistenza alle persone o di cura del nostro territorio. Anche per questo abbiamo messo a disposizione del Comune due auto per il servizio di accompagnamento gratuito, rivolto agli anziani soli e alle persone non autonome, e ci occupiamo di piccole manutenzioni e pulizia del Bargo".

La collaborazione fra l'associazione e l'amministrazione comunale non è una novità: negli scorsi anni l'Auser aveva devoluto parte dei proventi raccolti grazie alle proprie attività, all'acquisto di buoni spesa per le famiglie più bisognose.

"Questa è l'ennesima dimostrazione della grande generosità dei poggesi e delle poggesi, che rimarca ancora una volta la centralità del volontariato per la nostra comunità sottolinea l'assessore alle Politiche Sociale, Maria Teresa Federico - Ringraziamo quindi l'Auser Il Bargo per questa donazione, che va a implementare gli aiuti e i servizi sociali forniti dal Comune".