17.11.2021 h 12:33 commenti

L'aula di musica della media Convenevole intitolata a Fawad Andarabi, musicista ucciso a Kabul

La cerimonia è prevista per il 16 dicembre con un concerto e uno spettacolo ispirato alla cultura afgana

L'aula di musica della scuola media Convenevole di via Primo Maggi sarò intitolata a Fawad Andarabi, musicista folk di Kabul ucciso dal regime dei talebani. La ceriminia di intitolazione sarà il 16 dicembre, ma intanto gli studenti si stanno preparando al concerto spettacolo previsto per quella data. “Abbiamo scelto Fawad Andarabi perchè per noi è un doppio sinolo – ha spiegato il dirigente scolastico Marco Fedi – da una parte rappresenta un simbolo quello della libertà di espressione, concetto basilare in una scuola, dall' altro è un musicista”. Lo spettacolo prevede un piccolo concerto, ma anche una rappresentazione dove i ragazzi realizzeranno anche i costumi, ispirandosi a quelli tradizionali dell'Afghanistan.



Edizioni locali collegate: Prato

