31.07.2020 h 18:09 commenti

L'attore Tomas Arana a Prato per essere premiato. Poi girerà un thriller a Montepiano

Protagonista di film come "L'Ultima Tentazione di Cristo", "Caccia a Ottobre Rosso", "Guardia del Corpo", "L.A. Confidential" e "Il Gladiatore", sarà ospite di una serata al Castello dell'Imperatore

Il popolare attore statunitense, ma italiano d'adozione, Tomas Arana sarà a Prato lunedì 3 agosto per ricevere il premio speciale all'impegno nel cinema italiano ed internazionale assegnato da Cinemaitaliano.info, in collaborazione con il Toscana Filmmakers Festival. La serata si svolgerà dalle 21.30 (ad invito e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale) al Castello dell'Imperatore. A premiare l'attore saranno Simone Pinchiorri, direttore artistico del Toscana Filmmakers Festival, e Francesco Ciampi, co-direttore della manifestazione.

Nella sua lunga carriera Tomas Arana ha recitato in tantissime produzioni internazionali ed italiane, tra le quali ricordiamo "L'Ultima Tentazione di Cristo", "Caccia a Ottobre Rosso", "Guardia del Corpo", "L.A. Confidential", "Il Gladiatore", "Pearl Harbor", "The Bourne Supremacy", lavorando con registi del calibro Martin Scorsese, John McTiernan, Curtis Hanson, Ridley Scott, Edward Zwick. Inoltre. ha partecipato come guest star a varie serie televisive come "Miami Vice", "E.R. - Medici in Prima Linea", "Law & Order: Criminal Intent", "CSI: Scena del crimine" e "Lie to Me". In Italia ha lavorato con Sergio Corbucci, Liliana Cavani, Carlo Verdone, Lamberto Bava, Michele Soavi, Pappi Corsicato, Francesco Ranieri Martinotti, Giorgio Molteni, Renzo Martinelli, Riccardo Milani e con Paolo Sorrentino nella serie "The New Pope".

La serata, organizzata da Paolo Odierna e Giulio Michelagnoli, prevede la presentazione del progetto "Day of Revenge" di Matteo Querci prodotto dagli stessi Paolo Odierna e Giulio Michelagnoli, un thriller internazionale, che sarà quasi interamente girato nella zona di Montepiano. Protagonista del film sarà proprio Tomas Arana. Il 3 agosto sarà presentato un teaser dell'opera in lavorazione di Matteo Querci, attualmente in una prima fase di pre-produzione all'interno degli spazi di Manifatture Digitali Cinema a Prato. L'evento sarà intervallato da alcuni interventi musicali di Enrico Matheis e Marco Cocci.