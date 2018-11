10.11.2018 h 15:54 commenti

L'Atletica Prato cresce ed entra nella top 5 toscana sia al maschile che al femminile

Balzo in avanti nelle graduatorie regionali per a società pratese nelle categorie dai 12 ai 15 anni

Terminata la stagione in pista per l’Atletica Prato è tempo di bilanci di fine anno. Per la fomazione gialloblù è stato un periodo di crescita soprattutto a livello giovanile. "Siamo soddisfatti dell'annata - spiega il direttore generale Christian Andreana - la Fidal proprio in questi giorni ha pubblicato le classifiche dell’attività promozionale, quella che riguarda le categorie dai 12 ai 15 anni, dove abbiamo fatto un autentico balzo in avanti con la squadra maschile e quella femminile conquistando in entrambe le prime 5 posizioni regionali, Quella maschile è salita dall’ottavo al quinto posto generale - continua Andreana - mentre la squadra femminile, grazie anche ad alcuni exploit come la vittoria nel Campionato di Campestre categoria Ragazze o quella delle Staffette Cadette, è salita di ben 13 posizioni e dal 17° ha guadagnato il quarto posto in Toscana".

"Adesso l’obiettivo è consolidare questi risultati - prosegue Andreana - confermandosi stabilmente fra le migliori società della Toscana a livello giovanile e portando un numero sempre maggiore di atleti al livello superiore, quello degli Assoluti". Altre soddisfazioni per l’Atletica Prato sono arrivate da Massa, dove si è svolta la premiazione delle corse campestri del Centro Sportivo Italiano. Al termine delle 5 tappe che componevano il Grand Prix Regionale di Cross, due atleti pratesi hanno conquistato il 1° posto nella classifica: Jacopo Prete, davanti ad Alessandro Bondi, nella categoria Cadetti, e Kidest Paoli, con Ambra Luchetti al 3° posto, in quella Juniores. Secondo posto finale per Francesca Bargellini fra gli Amatori A, Luciana Aresu negli Amatori B e Carmine Romano, davanti ad Emidio Durante, nei Veterani. Curioso il pari merito, sempre al 2° posto, per ben 3 atlete della categoria Cadette: Elettra Caroli, Chiara Pollastri e Lucrezia Puccini che vanno a premio insieme.