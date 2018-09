10.09.2018 h 08:58 commenti

L'atleta montemurlese Innocenti medaglia d'oro ai Mondiali di tiro a volo in Corea del Sud

Marco Innocenti, in team con Di Spigno e Vescovi, ha sbaragliato la concorrenza ed è salito sul gradino più alto del podio al termine della competizione a squadre del double trap

Si mette al collo un'altra medaglia d'oro Marco Innocenti, il campione di Montemurlo che ai mondiali in Corea del Sud e salito sul gradino più alto del podio. L'atleta, convocato dal direttore tecnico Mirco Cenci per il double trap a squadra categoria senior, non ha tradito le aspettative azzurre contribuendo in modo decisivo al successo dell'Italia. L'atleta, in squadra con Daniele Di Spigno e Andrea Vescovi, ha fatto fuori la concorrenza al Changwon International Shooting Range con il punteggio di 411/450. Sul secondo e terzo gradino del podio sono saliti Cina e India.