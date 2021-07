09.07.2021 h 16:10 commenti

L'associazione Oltre e "La Corrida": dilettanti allo sbaraglio e tanto divertimento

Una serata di allegria organizzata dai volontari dell'associazione che fa parte del sistema pratese della protezione civile. Dieci concorrenti, un presentatore in abito da sera e una valletta stralunata davanti ad un nutrito pubblico che non ha risparmiato applausi, fischi, scampanellate, colpi di clacson e di trombetta

Dilettanti (neanche tanto) con la passione per il canto, il ballo, la recitazione e la poesia, si sono sfidati sul palco dell'associazione Oltre dove nella serata di ieri, giovedì 8 luglio, è andata in scena la prima edizione de 'La Corrida'. Un paio di ore di assoluto divertimento durante le quali nessuno ha mai perso di vista lo spirito dell'iniziativa organizzata dai volontari dell'associazione, con in testa il presidente Paolo Corti, per sensibilizzare i cittadini ai servizi che 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, vengono svolti nell'ambito del sistema della protezione civile.Dieci i concorrenti che si sono esibiti davanti al folto pubblico che si è lanciato in applausi, fischi, scampanellate, cori e altre chiassose reazioni con coperchi, trombette e clacson nel più fedele ricalco della mitica Corrida di Corrado. Sul palco sono saliti Doriano Lanzillotta che ha interpretato “Straordinariamente” di Celentano, Antonio Mazzoni che ha letto un suo racconto ispirato alla pandemia, Sara Razzoli che ha cantato “Solo tu” dei Matia Bazar, Romeo Padovani che ha intrattenuto il pubblico con le note della sua armonica a bocca, Alessandra Franchi con un divertente stornello, Furio Fratoni che ha rivisitato “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano con un testo dedicato all'emergenza sanitaria, Marco Biagi con “Perdere l'amore” di Massimo Ranieri, “Ernesto (Ludovico) De Mazza” con “Esperanza d'escobar” di Armando De Razza, Antonella Lentini e Domenico Principato che si sono cimentati in un rock and roll, Maurizio Bertini che ha cantato “What’s Up?”delle 4 Non Blondes.Il verdetto – quattro i premi in palio – è stato deciso dalla giuria che ha tenuto conto dell'umore del pubblico. Cinque i giurati: l'assessore alla Sicurezza Flora Leoni, la presidente di Cesvot Maria Luisa Peris, il responsabile delle associazioni della protezione civile Paolo Diani, il responsabile della protezione civile del Comune di Prato Sergio Brachi, e Nadia Tarantino, giornalista di Toscana Tv e Notizie di Prato.Primo classificato Furio Fratoni, secondo Doriano Lanzillotta, terzo Marco Biagi, quarto posto per Antonella Lentini e Domenico Principato. La giuria ha anche assegnato una menzione speciale a Sara Razzoli.Applausi per il bravissimo presentatore Daniele Di Bella e per la sua stravagante valletta Andrea “Gabrielline” Villani.“Senza il volontariato tanti servizi non sarebbero garantiti – ha detto l'assessore Leoni portando i saluti del sindaco Biffoni – è lo spirito di comunità e di dedizione che anima ogni volontario a consentire di fare tante cose e di farle bene, di intervenire in caso di emergenze e di calamità e di essere pronti ad aiutare chi ha bisogno”.L'associazione Oltre – sede in via Abati – lavora instancabilmente assicurando interventi in caso di maltempo, ricerche di persone disperse, aiuto in occasione dei servizi di ordine pubblico e una miriade di altri servizi. “Facciamo tutto quello che serve e lo facciamo con il cuore – le parole del presidente Corti – in questi giorni ci sono gli animali in Calvana che soffrono la sete e non riescono a trovare acqua: a loro ci stiamo pensando noi”. Un esempio di quanto è importante il volontariato.