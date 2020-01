28.01.2020 h 14:31 commenti

L'Associazione Italiana Dislessia propone ottanta incontri per facilitare l'apprendimento

Un programma che si rivolge a ragazzi, genitori e insegnanti proponendo laboratori, incontri e lezioni "on the job". Il 2% degli alunni che frequentano le scuole primarie ha problemi di apprendimento, percentuale che sale al 3% nelle scuole medie e nelle superiori

Sono ottanta gli appuntamenti in calendario organizzati dall’Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico, il Comune e la Provincia, che spaziano dai laboratori, agli incontri con i genitori alla formazione per gli insegnati.“Un anno di attività – secondopresidente AID Prato – che coinvolge tantissime persone, lo scorso anno abbiamo raggiunto quota 2.500, e soprattutto è pensata per aiutare tutti, utilizzando anche le nuove tecnologie, quest’anno abbiamo previsto anche gli incontri on the job”.Tra gli altri argomenti affrontati anche come gestire i compiti a casa, l'utilizzo del Pc e l'apprendimento dell'inglese.Il primo appuntamento domani 29 gennaio nella sede del liceo Brunelleschi a Montemurlo, gli incontri, previsto anche uno spettacolo teatrale, dureranno fino a novembre e si terranno in 15 scuole di tutto il territorio pratese. Resta aperto il punto d’ascolto il primo sabato del mese dalle 10 alle 12 e il terzo lunedì dalle 17 alle 19 in via Galcianese nella ex sede del Rodarino.“Si è consolidata una rete – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione– che vede come protagoniste tutte le agenzie formative. Ormai i ragazzi che hanno iniziato questo percorso da piccoli sono cresciuti e sono diventati tutor a loro volta. Un passaggio di testimone importante”.I problemi legati all’apprendimento vengono diagnosticati verso la terza elementare e coinvolgono diversi studenti: “Secondo le stime dell’anno scolastico 2018/19 – ha sottolineatodell’ufficio scolastico provinciale – nelle scuole elementari il 2% degli alunni ha problemi di apprendimento, percentuale che sale al 3% nelle scuole medie e superiori. Per fortuna, però, il corpo docenti è formato ad affrontare queste problematiche”.Il programma delle attività è consultabile sul sito dell’associazione italiana dislessia , dove sono indicate anche le modalità di iscrizione ai laboratori.