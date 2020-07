Giovedì 16 luglio durante il mercato settimanale di Poggio a Caiano, l’associazione “I Giullari” ha donato alla comunità poggese un defibrillatore che rende di fatto cardioprotetta la zona di piazza della Riconciliazione e di via Giotto.

All’inaugurazione, oltre al sindaco Francesco Puggelli e agli assessori Maria Teresa Federico e Tommaso Bertini, hanno partecipato Brigitta Badiani e Francesca Meoni in rappresentanza dell’associazione che da anni organizza momenti di incontro ed eventi che permettono di raccogliere fondi per progetti benefici e di pubblica utilità. Il defibrillatore è dotato di piastre per adulti e per bambini e di una ventola in grado di mantenere la temperatura.