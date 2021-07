27.07.2021 h 15:51 commenti

L'Associazione giovani avvocati pratesi ha un nuovo direttivo, presidente Matteo Pica Alfieri

Attiva dal 1989, Aiga conta oggi 50 soci. Obiettivo: far sentire la voce della giovane avvocatura sia a livello locale che nazionale

Ha un nuovo presidente e un nuovo consiglio direttivo l'Associazione giovani avvocati pratesi (Aiga) che dal 1989 riunisce avvocati e praticanti under 45. Cinquanta i soci che aderiscono e che per il biennio 2021-2023 saranno rappresentati dal presidente Matteo Pica Alfieri che succede a Giulia Marcheschi, dal vicepresidente Tommaso Soldi, dal segretario Francesca Castiglia e dal tesoriere Arianna Ciracò. Nel consiglio figurano anche gli avvocati Ivan Esposito, Giulia Marcheschi, Edoardo Orlandi, Federica Palanghi e Christian Vannucchi. L'avvocato Marcheschi è stata eletta anche consigliere nazionale. Rinnovato il collegio dei probiviri presieduto dall'avvocato Andrea Cautillo, affiancato dai colleghi Alessandro Marchetti, Gianluca Potenza e Pietro Turri.

L'emergenza sanitaria del 2020 non ha fermato le iniziative dell'associazione che ha organizzato diversi eventi in videoconferenza finalizzati alla formazione sulle novità legislative. “In un momento storico caratterizzato da molteplici difficoltà – si legge in un comunicato diffuso da Aiga – è fondamentale che la giovane avvocatura faccia sentire la propria voce a più livelli partecipando attivamente, attraverso la propria rappresentanza, sia su scala locale che su scala nazionale”.









