30.01.2023 h 11:27 commenti

L'associazione ex Cantiere cerca casa nel parco Riversibility

Nata per creare un centro operativo e uno spazio di aggregazione a disposizione dei cittadini vorrebbe utilizzare i container di via Ferrari

I container del parco Riversibility, posizionati nella strada sterrata Giuseppe Ferrari, potrebbero presto trovare un inquilino: l'associazione ex Cantiere vorrebbe utilizzarli per creare un centro operativo e uno spazio di aggregazione a disposizione dei cittadini, un presidio attivo nella promozione e valorizzazione del quartiere.

Un luogo perfetto vista la vicinanza con il quartiere. La proposta verrà formalizzata al sindaco domani 31 gennaio. La serata sarà l'occasione anche per presentare il programma e i progetti futuri. “Siamo una piccola realtà che torna a muoversi dopo la pandemia – spiega il segretario Enrico Bartolini - abbiamo in programma di raccontare la storia del Cantiere coinvolgendo gli abitanti e attingendo alla nostra documentazione. Non solo siamo pronti a fare anche proposte all'amministrazione comunale per migliorare il nostro quartiere dove continuano ad esserci problemi di manutenzione del verde soprattutto in prossimità dei binari della ferrovia, ma anche sul tratto della pista ciclabile che corre parallelo al quartiere. Per questo è nato il progetto Cantiere aperto ”.

L'appuntamento è per domani alle 21 nei locali della parrocchia di Santa Maria della Pietà

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus