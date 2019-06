21.06.2019 h 17:39 commenti

L'Associazione buddhista cinese acquista un'auto per i carabinieri in congedo. Il presidente: "Siamo pratesi"

Consegnato l'assegno che servirà ad acquistare il veicolo destinato ai servizi di volontariato e protezione civile. Grande soddisfazione per il gesto di amicizia e vicinanza. A settembre, quando l'auto sarà pronta con tutto l'allestimento necessario, cerimonia aperta a tutta la città per la donazione ufficiale

Grazie all'Associazione buddhista della comunità cinese in Italia, l'Associazione nazionale carabinieri potrà acquistare un nuovo veicolo da destinare ai servizi di volontariato e protezione civile. Giovedì 20 giugno, il presidente Huang Shulin ha incontrato al tempio buddhista Pu Hua Si il presidente Claudio Lo Bue a cui ha consegnato l'assegno. I soldi doteranno l'associazione dei carabinieri di un'altra auto che sarà impiegata per il controllo del territorio ( i volontari sono già presenti a giorni alterni alla stazione del Serraglio, alcune sere in piazza Mercatale in alternanza con altre associazioni del territorio e il venerdì e sabato sera nel centro storico).

Grande soddisfazione da parte di tutti. “Siamo onorati di questo riconoscimento – le parole di Lo Bue – per noi è un attestato di stima per il lavoro svolto sul territorio per tutti i cittadini di Prato, indipendentemente dalla loro origine”. Il presidente Shualin ha detto: “Noi siamo pratesi ormai, dobbiamo contribuire attivamente alla sicurezza della città”.

E' intervenuto anche il segretario del tempio, Davide Finizio: “Lo stretto rapporto che ci lega all’Associazione nazionale carabinieri – ha detto – si è rafforzato ulteriormente in occasione del Capodanno cinese. Attraverso questa donazione vorremmo far passare il messaggio che siamo tutti impegnati nella sicurezza della città, e il tempio ha proprio lo scopo di essere un ponte ulteriore nella creazione di una pace sociale diffusa”. A settembre ci sarà la consegna effettiva del nuovo veicolo con una cerimonia in cui tutta la cittadinanza sarà invitata.











