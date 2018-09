12.09.2018 h 18:54 commenti

L'assessore regionale Saccardi inaugura la Festa dell'Unità a La Querce

La prima delle 4 serate sarà dedicata quindi alla sanità. Interverrà anche il consigliere regionale Nicola Ciolini

Prende il via domani, 13 settembre, e terminerà domenica 16, la Festa dell'Unità a La Querce, ospitata come sempre dal circolo "I Risorti" in via Firenze 323. Ogni sera, dalle 19,30, saranno aperti il ristorante, il bar e la pizzeria. Numerose le iniziative previste. Domani sera alle 21 si parlerà di sanità in Toscana con l'assessore regionale Stefania Saccardi e il consigliere regionale Nicola Ciolini. I due esponenti del Pd saranno intervistati da Eleonora Barbieri di Notizie di Prato e da Sara Bessi della Nazione.

Venerdì 14 sarà la volta del ballo liscio con “Armonia Band”. Sabato 15, alle 18, si terrà l’incontro “Prato: al lavoro per farla sempre più bella” con il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il consigliere comunale Marco Sapia. Alle 21 si terrà lo spettacolo di danza e teatro “Amor dammi… Danza, donne, storie, memorie”, a cura dell’associazione Natya Gioia e con le coreografie di Patrizia Pacini.

Domenica 16 alle 18 si terrà la presentazione della guida escursionistica di Vito Paticchia “Via della lana e della seta: a piedi da Bologna a Prato”. Saranno presenti Stefano Ciuoffo, assessore al turismo Regione Toscana, Ilaria Bugetti, consigliera regionale, Matteo Lepore, assessore al turismo e cultura Comune di Bologna e Daniela Toccafondi, assessore al turismo e attività produttive Comune di Prato. Hanno aderito all’iniziativa i comuni e le associazioni interessate dal cammino.