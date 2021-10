18.10.2021 h 13:54 commenti

L'Asl Toscana centro sospende altri 37 sanitari dipendenti non vaccinati

I provvedimenti deliberati oggi saranno applicati da domani. Al netto di trentasei revoche, sono 180 gli atti di sospensione adottati fino ad oggi dall'azienda sanitaria

Altre 37 delibere di sospensione, dopo le 14 dei giorni scorsi, sono state firmate oggi, 18 ottobre, ad altrettanti dipendenti dell’Asl Toscana centro per inosservanza dell’obbligo vaccinale. I 37 nuovi operatori sospesi sono 3 ausiliari specializzati, 3 fisioterapisti, 9 infermieri, 1 logopedista, 2 medici, 14 oss, 1 ostetrica, 1 psicologo, 2 tecnici della prevenzione, 1 tecnico di radiologia.

Per loro la sospensione troverà applicazione già da domani e lo stesso atto di accertamento è stato inviato all’ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge.

Fino a questo momento sono 180 gli atti di sospensione adottati. Gli atti di revoca dei provvedimenti sono stati 36 per avvenuta vaccinazione o per altre motivazioni, per cui ad oggi sono 144 gli operatori attualmente sospesi.