07.10.2021 h 09:25

L'Asl Toscana Centro sospende altri 12 sanitari non vaccinati

Il provvedimento riguarda sei infermieri, tre tecnici e altrettanti medici. Entrerà in vigore da domani. Salgono così a 90 il totale delle sospensioni disposte tra il personale che non ha rispettato l'obbligo vaccinale

Altre 12 delibere di sospensione sono state firmate dall’Asl Toscana centro per inosservanza all’obbligo vaccinale. I nuovi provvedimenti riguardano 6 infermieri, 3 tecnici sanitari e 3 medici. Per questi professionisti la sospensione dal servizio e dalla professione troverà applicazione già da domani 8 ottobre. Non è stato specificato il territorio di riferimento dei sanitari sospesi.

Si tratta di ulteriori accertamenti rispetto agli inziali 110.

Il provvedimento di sospensione scatta all’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro dell’atto di accertamento, da parte del dipartimento della prevenzione, del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. Tale atto di accertamento viene inoltre inviato all’ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge.

Sono al momento 90 complessivamente i sanitari, sospesi, dipendenti dell’Azienda ai quali è stata accertata la condizione di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.

“Non si verificherà nessuna ricaduta sui servizi essenziali - sottolinea l’Asl -e saranno messe in atto tutte le necessarie azioni per garantire la continuità dei servizi, anche in carenza di personale”.



