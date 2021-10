12.10.2021 h 12:45 commenti

L'Asl sospende altri 14 dipendenti per mancato rispetto dell'obbligo vaccinale

Tra loro anche due medici. Sale così a 111 il numero di operatori sanitari per i quali è scattata la sospensione. Intanto in 32, già raggiunti dal provvedimento, si sono nel frattempo messi in regola

Con le 14 nuove delibere di sospensione firmate oggi a dipendenti dell’Azienda Usl Toscana centro per inosservanza dell’obbligo vaccinale, salgono a 111 gli operatori sanitari attualmente sospesi. Altri 32, per i quali era stato adottato il provvedimento, si sono nel frattempo messi in regola o vaccinandosi o dimostrando l'impossibilità a farlo per motivi di salute.

Gli ultimi provvedimenti riguardano due medici, quattro infermieri, altrettanti Oss, tre ostetriche e un tecnico della prevenzione. Per questi professionisti già da domani troveranno applicazione sia la sospensione dal servizio che dalla professione. I provvedimenti di sospensione sono arrivati a seguito del percorso di accertamento avviato dal Dipartimento della Prevenzione che li ha formalizzati con pec all’Azienda.

L’Asl ricorda che fra i requisiti essenziali per la riammissione in servizio, serve aver completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda i dipendenti, anche i neoassunti devono dimostrare di aver portato a termine la vaccinazione.