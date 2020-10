07.10.2020 h 14:41 commenti

L'Asl mette in vendita la propria sede a Bacchereto, la frazione resta senza ambulatorio

L'immobile di piazza Verdi non è più funzionale e sarà quindi messo all'asta. L'amministrazione comunale è a lavoro per trovare una valida alternativa

L'Asl Toscana centro mette in vendita i propri ambulatori in piazza Giuseppe Verdi a Bacchereto. Significa che i residenti della frazione del comune di Carmignano dovranno prendere l'auto e scendere a Seano per le visite mediche dato che in paese quello in vendita al momento è l'unico spazio sanitario presente. L'amministrazione comunale sta studiando una soluzione sia cercando un altro immobile che all'organizzazione del trasporto sociale per ridurre al minimo i disagi degli anziani che sono impossibilitati a muoversi e non hanno una rete familiare che li aiuti. "E' vero che l'attuale ambulatorio è aperto solo una volta a settimana - spiega l'assessore al sociale Federico Migaldi - ma il ragionamento è lo stesso che abbiamo applicato nella battaglia per tenere aperto l'ufficio postale. Il servizio è ridotto ma è comunque utile. Sappiamo da tempo delle intenzioni dell'Asl. Non è facile trovare un'alternativa perchè l'immobile deve avere delle caratteristiche precise per essere accreditato, ma ci stiamo lavorando".

L'attuale ambulatorio è su due piani e ha una superficie di 98 metri quadrati con una resede esterna di 63 metri. E' di antica costruzione ma negli anni è stato ristrutturato. In origine era un'abitazione, poi è stato adattato ad ambulatorio ma la sala d'attesa è piccola e in generale la disposizione degli spazi non è delle migliori per l'uso che ne viene fatto.

Il prezzo a base d'asta è di 98mila euro. Ovviamente l'immobile sarà assegnato all'offerta più alta.

L'asta pubblica sarà pubblicata nei prossimi giorni.