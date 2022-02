25.02.2022 h 17:49 commenti

L'Asl invia rinforzi al Pronto soccorso: torna al Santo Stefano il direttore del Dea Magazzini

Il medico continuerà a guidare anche la Centrale del 118 di Firenze e Prato. Il nodo da sciogliere resta il boarding, ossia della lunga attesa di un letto dei pazienti in uscita e destinati al ricovero

Dal 1° marzo il numero uno del dipartimento di Emergenza urgenza, Simone Magazzini, torna in servizio al pronto soccorso del Santo Stefano dove resterà per circa sei mesi e comunque fino all'esito del concorso per l'assegnazione definitiva di questo ruolo, in questo periodo coperto da Alessio Baldini come facente funzione. Lo ha deciso il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, per rafforzare la risposta del servizio sanitario pubblico di fronte a una carenza drammatica di personale e a un numero di accessi quotidiani sempre elevatissimo che spesso supera ogni record regionale. 58 anni, fiorentino, Magazzini ha diretto il pronto soccorso dell'ospedale pratese per quasi 11 anni, prima al Misericordia e Dolce e poi al Santo Stefano. Nel luglio del 2020, dopo aver gestito l'organizzazione dei percorsi durante la prima ondata Covid, è stato chiamato a un altro delicato incarico, quello di responsabile della centrale 118 Firenze-Prato. Un ruolo, che insieme a quello di capo dipartimento, continuerà a mantenere anche durante i prossimi sei mesi.

La decisione di Morello di rinforzare l'organico del pronto soccorso pratese schierando il suo uomo di punta nel campo dell'emergenza, va vista come un segno di attenzione verso la città: "Come in tutti i pronto soccorso, c'è grande stress dovuto alla carenza di personale medico. - spiega Morello - In più in quelli di Prato e Pistoia la direzione è ancora vacante, ma poichè il Santo Stefano presenta i numeri più alti, è qui che gioco il jolly. Bisogna rinsaldare i ranghi".

Resta aperta però, la questione del boarding, ossia della lunga attesa di un letto dei pazienti in uscita dal pronto soccorso e destinati al ricovero. Un problema sempre esistito a causa del dimensionamento di letti inadeguato del Santo Stefano rispetto alle esigenze del territorio, e ai tempi lumaca delle dimissioni nei vari reparti. Solo così si spiega il fatto che dal nostro pronto soccorso esce lo stesso numero di persone da ricoverare delle altre strutture ospedaliere, ma solo qui si crea il "tappo"che tanti disagi crea ai pazienti, costretti per ore su una scomoda barella. E nella seconda e terza ondata Covid la situazione è peggiorata. "Per far fronte ai reparti Covid, abbiamo dovuto prendere personale infermieristico anche nel settore Obi, spazio gestito dal pronto soccorso per i casi da mettere in osservazione e come polmone in attesa dei ricoveri, già ridotto per la mancanza di medici di emergenza. Di conseguenza - afferma Morello - siamo passati dai 50 letti Obi del passato agli attuali 20. Con la riduzione dei ricoveri Covid e una velocizzazione delle dimissioni nei reparti, ove possibile, si dovrebbero ridurre i disagi. In ogni caso, se il dottor Magazzini e la responsabile del servizio infermieristico, mi diranno che c'è bisogno di assumere nuovi infermieri, sono pronto a farlo".

D'altronde la coperta è corta e qualsiasi nuova variabile, quale è stata il Covid, compromette il precario equilibrio. La vera soluzione definitiva è solo una: la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano che porterà oltre 100 letti aggiuntivi. Il progetto è pronto. Manca solo una firma sui finanziamenti statali (quasi 20 milioni di euro), per far partire la gara d'appalto. E' attesa per le prossime settimane.

(e.b.)