Niente lezione per 20 alunni della 5 C della primaria Le Fonti. I genitori, oggi 3 maggio, hanno deciso di tenerli a casa per paura di un possibile contagio da parte di un bambino che, dopo 21 giorni, è ancora positivo ma secondo l'Asl puo rientrare a scuola.

Non essendoci i presupposti della quarantena Marco Fedi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Convenevole, non ha autorizzato la Dad.

"Non è una presa di posizione contro il preside - spiegano le mamme - ma piuttosto contro un sistema che non tutela i bambini; le maestre fino a quando non si sono negativizzate non possono tornare in classe, regola però non valida per gli alunni."

La scorsa settimana l'Asl ha inviato alla famiglia del bimbo la comunicazione della fine della quarantena, la madre, ha avvisato gli altri genitori che avrebbe provato a chiedere di attivare la didattica a distanza. Non avendola ottenuta, ha deciso di portare il figlio in classe suscitando così la reazione contraria delle altre famiglie che, invece, hanno scelto di tenere a casa i bambini fino a quando non ci sarà un tampone negativo.

"Siamo consapevoli - continuano - che stanno perdendo giorni di scuola, ma la salute viene prima di tutto. Un contagio in casa crea l'inizio della quarantena per tutti e noi non possiamo permetterci di non andare a lavorare, senza contare la reazione a catena dei possibili contagi". Nel fine settimana la casella di posta elettronica della presidenza è stata inondata di mail dei genitori in cui, con lo stesso testo, chiedevano di attivare la Dad per il bambino ancora positivo.

Una situazione che non sembra avere una soluzione, se non quella della frequenza per tutti in contemporanea. "Nè il bambino che non si è negativizzato, nè tanto meno i suoi compagni - spiega Fedi - hanno diritto alla Dad, concessa soltanto in caso di isolamento o quarantena. Io ho applicato la legge, in altre sezioni si sono verificati casi analoghi, ma nessuno si è lamentano".

In settimana il piccolo alunno rifarà il tampone e se sarà negativo il problema sarà risolto, nel frattempo però, gli altri compagni sono assenti ingiustificati.